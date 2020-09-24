Минфин может ужесточить регулирование криптовалют

«В российском праве уголовной ответственности для юридических лиц ранее не было. В качестве санкций там мало того что есть штрафы, штраф для юридических лиц — это обычная вещь, там есть еще и принудительные работы и арест. Вот как применять принудительные работы и арест к юридическому лицу, это не очень понятно. Я думаю, что этот законопроект — черновая версия, которую достаточно в спешном порядке разработали и направили на обсуждение, потому что очень много есть недочетов, которых, если законопроект готовится тщательно, быть в нем не может. Проблема следующая: допустим, вы не задекларировали ваш кошелек. Как налоговая узнает? В законопроекте прописали, что различные площадки, которые оказывают услуги по трейдингу, должны сообщать о ваших операциях, но у меня большие сомнения, что крупные площадки будут сообщать в Россию о различных операциях с криптовалютой, которые совершают граждане России. С другой стороны, это может сказаться так, что будут различные ограничения на торговлю криптовалютой для граждан России введены самими этими площадками. Вот недавно площадка BitMEX разослала пользователям из Украины и Белоруссии сообщение о том, что она просит их закрыть аккаунты, вывести оттуда средства полностью и запрещает им торговлю. Я думаю, что для нас примерно похожие нормы могут быть».