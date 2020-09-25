Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.05
$
77.39
89.75
90.15
Прогноз
28.09 – 05.10
$
74.30
87.97
Индексы и котировки Brent
42.64
–0.05 Золото
1870.10
–0.16 РТС
1195.77
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.09
1.1667
–0.0148
10.09
1.1814
22.09
14.09
31.08

В США резко выросла безработица 

Lenta.ru 57 минут назад
В США резко выросла безработица
Фото: Reuters
В США резко выросли показатели безработицы, свидетельствуют данные министерства труда, которые приводит CNBC. Это произошло на фоне смягчения мер поддержки от правительства.
За неделю с 13 по 19 сентября за пособием по безработице впервые обратились 870 тысяч человек против 860 тысяч неделей ранее и 850 тысяч по прогнозам аналитиков. Рост числа безработных зафиксирован впервые после продолжительного перерыва.
Специалисты ожидали, что к работе будут возвращаться все больше американцев, поскольку истек срок действия программы по предоставлению дополнительных пособий в размере 600 долларов в неделю. Однако большее влияние оказала ситуация на рынке труда, которая по-прежнему остается неблагоприятной.
Наибольший рост первичных обращений за пособиями отмечен в штатах Нью-Йорк и Джорджия: девять и шесть тысяч новых заявлений соответственно.
Экономисты ожидают, что ситуация может измениться после того, как Конгресс согласует выделение нового масштабного пакета помощи, направленного в первую очередь на сохранение занятости. Он будет представлять собой условно возвратные кредиты бизнесу, которые могут стать безвозвратными при выполнении ключевого условия — сохранения занятости на определенном уровне.
Меры поддержки обсуждаются в Конгрессе последние недели, однако представители Республиканской и Демократической партий пока не могут прийти к согласию. На данный момент с начала вызванного коронавирусом кризиса из федерального бюджета было выделено два триллиона долларов. Еще 2,3 триллиона выделила Федеральная резервная система в рамках собственной программы.
Видео дня. О каких зарплатах мечтают россияне
Последние новости
Путин обозначил свою позицию по возвращению ограничений из-за коронавируса Путин обозначил свою позицию по возвращению ограничений из-за коронавируса Раскрыты зарплаты Соловьева, Киселева, Скабеевой и других российских телеведущих Раскрыты зарплаты Соловьева, Киселева, Скабеевой и других российских телеведущих Сбербанк официально представил новый логотип Сбербанк официально представил новый логотип
Комментарии
Экономика , Личный счет , ФРС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Россияне бросились менять сотовых операторов
Россияне бросились менять сотовых операторов
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Россиянин продает квартиру за один рубль
Россиянин продает квартиру за один рубль
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение