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Коллапс в октябре: предсказан крах банковской системы 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Российская банковская система в октябре столкнется с кризисом неплатежей и не сможет продолжить свое существование в нынешнем виде. Об этом заявил известный российский экономист, доктора экономических наук Валентин Катасонов, пишет DEITA.RU.
По его словам, 1 октября закончатся сроки действия государственных программ помощи бизнесу, то есть отсрочки платежей и льготные кредиты. А так как спрос не восстановился, бизнес столкнется со сложными условиями и часть фирм и предприятий вынуждена будет объявить себя банкротами, отмечает Катасонов.
У российских банков нашли новую «проблемную зону»
Эксперт уверен, что банкротства и кризис неплатежей могу спровоцировать коллапс в банковской системе. Так как банки столкнуться со слишком большими объемами просроченной задолженности, а внутренних резервов у большинства явно недостаточно, чтобы пережить кризис.
При этом государство «будет спасать системообразующие банки», а более мелкие должны будут «выпутываться самостоятельно».
Учитывая возможные масштабы кризиса, крах банковской системы может погубить 90% всех частных банков, уверен экономист.
«Рамблер» писал, что ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился с письмом к главе правительства, в котором предупредил о проблеме с выдачей льготных кредитов бизнесу и возможной волне банкротств.
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Экономика , Видео , Валентин Катасонов , Борис Титов , РИА "Дейта"
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