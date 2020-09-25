Российская банковская система в октябре столкнется с кризисом неплатежей и не сможет продолжить свое существование в нынешнем виде. Об этом заявил известный российский экономист, доктора экономических наук Валентин Катасонов , пишет DEITA.RU.

По его словам, 1 октября закончатся сроки действия государственных программ помощи бизнесу, то есть отсрочки платежей и льготные кредиты. А так как спрос не восстановился, бизнес столкнется со сложными условиями и часть фирм и предприятий вынуждена будет объявить себя банкротами, отмечает Катасонов.

Эксперт уверен, что банкротства и кризис неплатежей могу спровоцировать коллапс в банковской системе. Так как банки столкнуться со слишком большими объемами просроченной задолженности, а внутренних резервов у большинства явно недостаточно, чтобы пережить кризис.

При этом государство «будет спасать системообразующие банки», а более мелкие должны будут «выпутываться самостоятельно».

Учитывая возможные масштабы кризиса, крах банковской системы может погубить 90% всех частных банков, уверен экономист.