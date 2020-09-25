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В России утвердили план восстановления экономики 

Lenta.ru и ещё 5 40 минут назад
В России утвердили план восстановления экономики
Фото: ТАСС
Правительство России утвердило общенациональный план действий по восстановлению экономики после кризиса. Такое сообщение опубликовано на сайте кабмина.
Программа должна поспособствовать росту занятости и доходов населения, а также обеспечить долгосрочные структурные изменения в экономике. Последние предполагается обеспечить за счет новых технологий, развития на рынке труда и образования, улучшения скорости строительства и качества жилья, импортозамещения и ориентации на экспорт.
План включает в себя порядка 500 мероприятий. Он рассчитан до конца 2021 года, его объем предварительно оценивается в пять триллионов рублей. Глава правительства Михаил Мишустин ранее подчеркивал, что часть его положений уже выполняются, и в целом проект синхронизирован с проектом бюджета на 2021 год.
Власти полагают, что полноценное исполнение плана позволит преодолеть спад и перейти к устойчивым темпам роста ВВП, которые должны превышать докризисные показатели.
В общей сложности на заседании 23 сентября принято 21 решение. Среди них также проект национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2024 года.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудин усомнился том, что экономика России сможет перейти к быстрому росту. По его мнению, базовый прогноз Минэкономразвития по росту ВВП слишком оптимистичный.
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Экономика , Михаил Мишустин , Счетная палата , Правительство РФ , Минэкономразвития
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