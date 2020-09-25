Жители немецкого города Засниц поддержали строительство российского газопровода «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на Sveriges Radio пишет «Царьград».

Как сообщал «Рамблер», ранее Берлин заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил приостановку строительства российского газопровода «Северный поток — 2» из-за инцидента с Навальным. А госсекретарь США Майкл Помпео объявил о создании международной коалиции против проекта.

По данным издания, Засниц оказался под угрозой американских санкций, так как там «втихомолку» продолжаются работы по проекту «Северный поток — 2». После того, как портовая компания, которая на 90% принадлежит городу, получила письмо с предупреждением о возможном применении санкций, местный губернатор Франк Крахт заявил, что «друзья так себя не ведут».

Еще более жестко высказались местные жители, подчеркнувшие, что не верят в остановку строительства российского газопровода, отмечается в статье.

«Ну и не поеду я в США. Подумаешь! Я и так туда не собирался. Дома, по крайней мере, тепло. Лучше уж российский газ, чем американская дрянь», — заявил рыбак Йенс Энгельбрехт.