В России украли миллиард при строительстве спасательного центра

Ранее, как сообщал «Рамблер», бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР), а ныне директора Центра спортивной подготовки сборной РФ Александра Кравцова
задержали по обвинению в крупном хищении государственных средств. По версии следствия, устроил на работу в Центр шестерых инструкторов по лыжным гонкам, которые на самом деле ни разу не появились на рабочем месте, но исправно получали зарплату. Табели исправно заполнялись в период с мая 2014 года по июль 2017-го года. В результате, уверяют правоохранители, государству был нанесен ущерб в размере почти 14,5 миллиона рублей.