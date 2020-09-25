В России украли миллиард при строительстве спасательного центра

Фигуранты дела – Федеральное казенное учреждение «УКС МЧС России» и компания «Строительное управление 336». Первый, по версии правоохранителей, умышленно принял заведомо незаконченные работы у второго. В результате госбюджету был нанесен материальный ущерб в размере около 1 миллиарда рублей.

Примечательно, что объект должен был быть сдан в эксплуатацию еще в 2015 году. Однако пять лет спустя нового спасательного центра в Ногинске так и не появилось. Расследование продолжается.