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В «русских офшорах» предложено создать условия привлекательнее, чем на Кипре 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
«Русские офшоры» сделают привлекательнее, чем на Кипре
Фото: Reuters
Министерство финансов предложило создать более привлекательный налоговый режим в «русских офшорах», чем тот, который сформировался на Кипре после пересмотра соглашения.
Об этом заявил замглавы ведомства, передает РИА «Новости».
Напомним, первой страной, согласившейся повысить до 15% налог на проценты и дивиденды по новому налоговому соглашению с Россией стал Кипр. 8 сентября главы МИД России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения.
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Экономика , Никос Христодулидис , Сергей Лавров , МИД , Минфин , РИА Новости
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