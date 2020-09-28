Раскрыт общенациональный план по восстановлению экономики РФ

«Коммерсант» ознакомился с общенациональным планом восстановления российской экономики. В нем заложены более 500 мероприятий, которые должны будут быть реализованы до конца 2021 года. Эксперты ожидают, что результатом станет рост ВВП в районе 3%.

Фото: ТАСС ТАСС

План восстановления экономики РФ был разработан экспертами правительства по поручению президента России Владимира Путина . 23 сентября документ был утвержден кабмином.

Журналисты отмечают, что план вобрал в себя как новые цели развития отечественной экономики, так и уже предпринятые антикризисные меры. Финансовый объем программы, которая включает в себя более полутысячи мероприятий, – 6,4 трлн рублей. Более половины средств уже было выделено.

Согласно, документу, правительство РФ предлагает использовать сложившиеся «постковидные» условия для развития отечественных индустрий: лёгкой промышленности и внутреннего туризма.

Предполагается, что подобная схема может быть применена к ускорению импортозамещения в сфере ОПК. Не исключено, что «спасенные» отрасли впоследствии станут базой для экономического роста.

Государство также планирует наладить взаимодействие с бизнесом путем субсидирования кредитных ставок и в форме госгарантий. Еще один немаловажный аспект – налоговое перераспределение в пользу IT-сектора с последующей реализацией госпрограммы по развитию электронной промышленности.

Таким образом, полагают аналитики, будет в том числе достигнута цель цифровизации/дерегуляции госуправления.

Принятые меры должны уже во втором квартале 2020 года остановить спад ВВП и поднять обороты розницы и услуг на докризисный уровень. До июня 2021 года ожидается снижение уровня безработицы и увеличение реальных доходов населения до уровня 2019 года. Рост ВВП должен стабильно расти на 3% ежегодно, безработица оставаться на уровне ниже 5%, говорится в документе.