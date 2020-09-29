На восстановление экономики Россия потратит миллиарды

Если на пике пандемии Кремль отнесся с безразличием к тяготам компаний, оказавшихся на грани банкротства, то сейчас запускает обширную программу реформ и стимулирования экономики, пишет Handelsblatt (Германия) . Но бизнесу не до радости: он боится, что вероятная вторая волна карантина его уничтожит.
Это был крутой поворот: на пике коронакризиса российское правительство заставило миллионы работников сидеть дома. А работодателям приходилось продолжать выплачивать им зарплаты. Многие компании оказались на грани банкротства и обратились к государству за помощью. Если тогда Кремль отнесся к ним с безразличием, то сейчас запускает обширную программу реформ и стимулирования экономики объемом 55 миллиардов евро.
Утвержденный правительством «общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике» направлен, помимо оказания конкретной финансовой помощи малому и среднему бизнесу, на долгосрочные структурные изменения в экономике.
Для этого предписывается оказывать поддержку частным инвестициям, продвигать импортозамещение и экспортоориентацию. Кроме того, запланированы диверсификация оборонной промышленности, расширение агропромышленного комплекса, быстрое и качественное строительство жилья, активное развитие транспортной инфраструктуры, улучшение делового климата в целом.
За счет этого предполагается выход на рост ВВП в размере 3,5% и рост частных инвестиций на 5%, отметил отвечающий за экономический сектор вице-премьер Андрей Белоусов. Уровень безработицы должен стать ниже 5%, а реальные доходы — снова выйти на стабильный рост.
От всего этого Россия с начала коронакризиса далека еще больше, чем раньше. Кроме того, возникает вопрос, откуда в ближайшие два года взять 55 миллиардов евро на программу стимулирования экономики.
«Финансовая ситуация в ближайшем будущем будет сложной. Это отразится на объеме финансирования», — предостерегает Наталья Акиндинова, директор Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.
Сценарии слишком оптимистичны?
Согласно опубликованному в воскресенье прогнозу министерства экономики РФ, рост ВВП в 2021 году ожидается в размере 3,3%, а в 2022 году — 3,4%. И это только позитивный сценарий. В опубликованном параллельно консервативном прогнозе, где учитываются низкая цена на нефть и более слабый рубль, данные показатели находятся на уровне 2,7 и 2,9%.
Но и эти цифры могут быть слишком оптимистичными, поскольку оба сценария исключают введение карантина из-за второй волны коронавируса. При этом число инфицированных снова достигло уровня двухмесячной давности, и только в Москве с понедельника 2 миллионам жителей рекомендовано соблюдать самоизоляцию.
Бизнес настоятельно предостерегает от введения повторного карантина в России:
«Резервы большинства компаний исчерпаны», — заявил президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.
Президент экономического клуба «Деловая Россия» Павел Титов добавил: «Подавляющее большинство владельцев малого и среднего бизнеса просто не переживут новую волну закрытий».
Уже царит паника, отмечает Игорь Стоянов, основатель сети салонов красоты «Персона».
Помимо этого, коронакризис вызвал рост бедности. Согласно исследованию НИУ ВШЭ, доля российского среднего класса, до пандемии составлявшая 24% работающего населения, снизилась на 6,1%. Причина — потеря рабочих мест и снижение доходов.
В целом из-за кризиса доходы снизились на 11,5%. Еще в 2019 году доходы населения составляли всего 93,7% от уровня последнего года до введения и затем ужесточения санкций против России. Каждый десятый российский сотрудник с начала коронакризиса снова начал получать зарплату в конверте, то есть наличными и без обложения налогами.
Обе тенденции приводят к снижению государственных доходов. Этому способствует и резкое падение экспорта российского газа. Министерство экономики исходит из того, что в этом году экспорт газа составит 184,4 миллиардов кубометров. Это на 16,4% меньше, чем в 2019 году. И экспортные тарифы продолжают снижаться из-за падения цен на нефть. В этом году прогнозируемая цена составит всего 119 долларов за 1000 кубометров, хотя годом ранее она достигала 211 долларов.