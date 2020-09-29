На восстановление экономики Россия потратит миллиарды

Если на пике пандемии Кремль отнесся с безразличием к тяготам компаний, оказавшихся на грани банкротства, то сейчас запускает обширную программу реформ и стимулирования экономики, пишет Handelsblatt (Германия) . Но бизнесу не до радости: он боится, что вероятная вторая волна карантина его уничтожит.

Это был крутой поворот: на пике коронакризиса российское правительство заставило миллионы работников сидеть дома. А работодателям приходилось продолжать выплачивать им зарплаты. Многие компании оказались на грани банкротства и обратились к государству за помощью. Если тогда Кремль отнесся к ним с безразличием, то сейчас запускает обширную программу реформ и стимулирования экономики объемом 55 миллиардов евро.

Утвержденный правительством «общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике» направлен, помимо оказания конкретной финансовой помощи малому и среднему бизнесу, на долгосрочные структурные изменения в экономике.

Для этого предписывается оказывать поддержку частным инвестициям, продвигать импортозамещение и экспортоориентацию. Кроме того, запланированы диверсификация оборонной промышленности, расширение агропромышленного комплекса, быстрое и качественное строительство жилья, активное развитие транспортной инфраструктуры, улучшение делового климата в целом.

За счет этого предполагается выход на рост ВВП в размере 3,5% и рост частных инвестиций на 5%, отметил отвечающий за экономический сектор вице-премьер Андрей Белоусов . Уровень безработицы должен стать ниже 5%, а реальные доходы — снова выйти на стабильный рост.

От всего этого Россия с начала коронакризиса далека еще больше, чем раньше. Кроме того, возникает вопрос, откуда в ближайшие два года взять 55 миллиардов евро на программу стимулирования экономики.

«Финансовая ситуация в ближайшем будущем будет сложной. Это отразится на объеме финансирования», — предостерегает Наталья Акиндинова, директор Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Сценарии слишком оптимистичны?

Согласно опубликованному в воскресенье прогнозу министерства экономики РФ , рост ВВП в 2021 году ожидается в размере 3,3%, а в 2022 году — 3,4%. И это только позитивный сценарий. В опубликованном параллельно консервативном прогнозе, где учитываются низкая цена на нефть и более слабый рубль, данные показатели находятся на уровне 2,7 и 2,9%.

Но и эти цифры могут быть слишком оптимистичными, поскольку оба сценария исключают введение карантина из-за второй волны коронавируса. При этом число инфицированных снова достигло уровня двухмесячной давности, и только в Москве с понедельника 2 миллионам жителей рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

Бизнес настоятельно предостерегает от введения повторного карантина в России:

«Резервы большинства компаний исчерпаны», — заявил президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Президент экономического клуба «Деловая Россия» Павел Титов добавил: «Подавляющее большинство владельцев малого и среднего бизнеса просто не переживут новую волну закрытий».

Уже царит паника, отмечает Игорь Стоянов , основатель сети салонов красоты «Персона».

Помимо этого, коронакризис вызвал рост бедности. Согласно исследованию НИУ ВШЭ, доля российского среднего класса, до пандемии составлявшая 24% работающего населения, снизилась на 6,1%. Причина — потеря рабочих мест и снижение доходов.

В целом из-за кризиса доходы снизились на 11,5%. Еще в 2019 году доходы населения составляли всего 93,7% от уровня последнего года до введения и затем ужесточения санкций против России. Каждый десятый российский сотрудник с начала коронакризиса снова начал получать зарплату в конверте, то есть наличными и без обложения налогами.

Обе тенденции приводят к снижению государственных доходов. Этому способствует и резкое падение экспорта российского газа. Министерство экономики исходит из того, что в этом году экспорт газа составит 184,4 миллиардов кубометров. Это на 16,4% меньше, чем в 2019 году. И экспортные тарифы продолжают снижаться из-за падения цен на нефть. В этом году прогнозируемая цена составит всего 119 долларов за 1000 кубометров, хотя годом ранее она достигала 211 долларов.