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Генсек ООН предсказал миру глобальную рецессию

РИА Новости
48 минут назад
Мир может столкнуться с глобальной рецессией, если необходимые меры не будут приняты, заявил на встрече высокого уровня, посвященной вопросам финансирования глобального развития в период пандемии и после нее, генсек ООН Антониу Гутерреш.
Генсек ООН предсказал миру глобальную рецессию
Фото: © AP Photo / K.M. Chaudary© AP Photo / K.M. Chaudary
"Если мы не предпримем никаких действий сейчас, мы столкнемся с глобальной рецессией, которая может свести на нет десятилетия развития", - сказал Гутерреш.
Он призвал к смягчению воздействия долгового кризиса.
"Облегчение долгового бремени не может ограничиваться наименее развитыми странами; его необходимо распространить на все развивающиеся страны и страны со средним уровнем дохода, которые в нем нуждаются", - сказал генсек.
По его словам, у этих стран должно быть больше времени для осуществления платежей.
"Любое комплексное решение должно предусматривать взаимодействие с частными кредиторами и рейтинговыми агентствами", - отметил Гутерреш.
Международные финансовые институты должны располагать ресурсами, необходимыми для увеличения финансирования развивающихся стран и стран со средним уровнем дохода, которые очень уязвимы и находятся в состоянии долгового кризиса, добавил он.
Экономика,Антониу Гутерреш,ООН,
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