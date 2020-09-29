Генсек ООН предсказал миру глобальную рецессию

"Если мы не предпримем никаких действий сейчас, мы столкнемся с глобальной рецессией, которая может свести на нет десятилетия развития", - сказал Гутерреш.
"Облегчение долгового бремени не может ограничиваться наименее развитыми странами; его необходимо распространить на все развивающиеся страны и страны со средним уровнем дохода, которые в нем нуждаются", - сказал генсек.
"Любое комплексное решение должно предусматривать взаимодействие с частными кредиторами и рейтинговыми агентствами", - отметил Гутерреш.