«Разворот внутрь»: в чем смысл нового плана Китая?

Мир зачастую неверно интерпретирует прагматические или стратегические китайские решения, принимая их за коварные или деструктивные схемы, указывают авторы статьи. Они попытались объяснить, как именно власти Китая думают о долгосрочной траектории развития страны.

Китайское руководство делает последние штрихи к «XIV-му Пятилетнему плану» страны, охватывающему период 2021-2025 годов. Но один аспект этого плана — так называемая стратегия двойной циркуляции — уже привлёк мировое внимание. Многие опасаются китайского «разворота внутрь» ровно в тот момент, когда мировая экономика оказалась под дулом рецессии. Подобные страхи не обоснованы.

По словам председателя Си Цзиньпина, стратегия двойной циркуляции означает, что в своём долгосрочном развитии Китай будет опираться главным образом на «внутреннюю циркуляцию» (внутренний цикл производства, распределения и потребления). Это сократит зависимость Китая от иностранных рынков и технологий.

Но это не значит, что Китай отворачивается от мира. Чтобы понять, что это означает, надо сначала понять, как именно китайские власти думают о долгосрочной траектории развития страны.

В отличие от западных лидеров, у которых обычно юридическое или экономическое образование, большинство китайских руководителей являются учёными и инженерами. Именно поэтому они больше склонны мыслить в системных терминах. Пятилетние планы Китая переполнены инженерными и системными терминами — «архитектурный дизайн сверху вниз», сети, платформы, процессы. Такой подход означает, что китайские власти смотрят за пределы традиционных микро— и макро-экономических моделей и учитывают ещё и мета— и мезо-факторы.

На мета-уровне китайские власти имеют дело с «открытой, комплексной, гигантской системой», как её называл отец ядерной программы страны Цянь Сюэсэнь. Как писал Цянь и его соавторы, нельзя рассчитывать на применение «точной науки», с её фундаментальным редукционизмом, в управлении такой системой. Вместо этого следует заниматься «мета-синтетическим инжинирингом от качественного к количественному», когда за процессом качественного анализа следует строгая проверка эмпирическими фактами.

Дэн Сяопин суммировал этот подход в аксиоме «переходить через реку, нащупывая камни». Десятилетия спустя нобелевский лауреат Роберт Шиллер развил эту концепцию, показав, как качественные факторы, например, популярные представления, влияют на комплексные системы; именно они дают нам возможность верно объяснить те или иные результаты.

На мезо-уровне, то есть на институциональном уровне, стратегия двойной циркуляции возникла из модели «циркулярной экономики» (или «экономики замкнутого цикла»). Это системный подход, призванный сократить объёмы потребления и отходов, что позволяет восстанавливать природные ресурсы. Модель двойной циркуляции строится на основе понимания (возникшего благодаря десятилетиям производства мировых товаров), что производственные цепочки функционируют как множество цикличных процессов производства, распределения и инноваций, которые эндогенно самокоординируются и синхронизируются.

Когда эти процессы, циклы и механизмы обратной связи перестают нормально синхронизироваться с правительственной политикой и процедурами (например, потому что налоги или бюрократические барьеры слишком высоки), работа производственных цепочек останавливается. Цель стратегии двойной циркуляции — обойти подобные препятствия, благодаря применению гибких, адаптивных, институциональных и структурных подходов.

Сосредоточение внимания на внутренних системах критически важно для достижения этой цели, в том числе из-за повышения макроэкономической турбулентности. Пандемия сovid-19 подчеркнула, насколько сильно наши глобальные производственные цепочки, работающие по принципу «точно в срок», подвержены сбоям; это спровоцировало призывы к «деглобализации».

Одновременно усиливается напряжённость в отношениях с США — крупнейшим торговым партнёром Китая. Примером это стали недавние шаги администрации президента Дональда Трампа , предпринятые с целью остановить работу в США популярных мобильных приложений WeChat и TikTok, которые принадлежат китайцам. Сегодня экономический разрыв в отношениях двух стран выглядит как никогда вероятным.

Китайская стратегия двойной циркуляции — это прагматичный ответ на быстро меняющееся внутреннее и внешнее давление, которому подвергается страна. Цель властей — повысить устойчивость производственных цепочек и рынка за счёт опоры на огромное населения Китая (1,4 миллиарда человек), в том числе 400 ммиллионов потребителей из среднего класса.

И здесь мы подходим к факторам макроуровня. В меритократической системе Китая человек, как правило, достигает высших уровней власти, лишь поработав на «передовых фронтах» развития, то есть получив опыт непосредственного управления строительством физической и социальной инфраструктуры в деревнях, городах и провинциях. Благодаря этому, китайское руководство понимает нужды людей и динамику социального и экономического инжиниринга, и это понимание никогда не исчезает.

Сегодня большинству китайских предприятий, а также правительствам местного уровня, приходится адаптироваться к быстро меняющимся внутренним и международным рыночным условиям. Стратегия двойной циркуляции поможет им в этом, создав более свободные и единые национальные рынки для физического, финансового и человеческого капитала, для продуктов и услуг, для технологий и информации. Она также гарантирует, что все участники системы будет знать, чего им ожидать.

Однако укрепление циклов внутреннего производства и потребления не означает уничтожения внешней торговли, инвестиций, туризма и образовательных связей. Напротив, Китай намерен продолжать открывать свою экономику, особенно финансовый рынок. Двойная циркуляция означает, что внешний обмен будет расширяться и углубляться так, чтобы он дополнял внутреннюю экономику.

Если остальной мир захочет сотрудничать таким образом, например, разрабатывая «зелёные» продукты и услуги, Китай будет к этому готов. Если же нет, тогда Китай будет опираться на собственную внушительную силу (от огромной потребительской базы до быстро расширяющихся инновационных возможностей) для поддержания роста экономики и развития. Проще говоря, если мир не готов к сотрудничеству, Китай будет адаптироваться к поляризации.