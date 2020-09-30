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Курс доллара: когда ждать нового обвала рубля 

Мария Иванова 1 час назад
Курс доллара: когда ждать нового обвала рубля
Фото: РИА Новости
Эксперт FxPro Александр Купцикевич заявил, что на этой неделе курс доллара прощупал свой максимум и с высокой вероятностью больше он расти не будет. Об этом пишет «Российская газета».
Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи 29 сентября курс доллара поднимался до 79,975 рубля впервые с 30 марта. Евро подскочил до 93,32 рубля впервые с 21 января 2016 года.
Проверить текущий курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
На рубль негативно влияли новости о росте заболеваемости коронавирусом в мире, обвалившие цены на нефть.
Купцикевич обратил внимание, что позже в ходе торгов американская валюта дешевела до 78,7 рубля, а евро доходил до 92,15 рубля. Эксперт назвал это мимолетным, но позитивным сигналом для нацвалюты.
По словам аналитика, поддержку рублю оказали заявления Центробанка о старте продаж валюты от сделки по Сбербанку. Каждый день ЦБ будет продавать на рынке 2,9 миллиарда рублей — с октября и до конца 2020 года. Купцикевич подчеркнул, что через пару часов после появления этой новости рубль стабилизировался.
На российскую валюту продолжает влияет санкционная угроза и военный конфликт в Нагорном Карабахе. Однако пока это всего лишь риски, подчеркнул Купцикевич.
Также он рассказал, что на рынках других стран настроения умеренно-оптимистичные, это способно вернуть интерес к российской валюте.
По мнению эксперта, на торгах 29 сентября доллар и евро продемонстрировали свои пиковые значения на ближайшие месяцы, выше уже вряд ли будет.
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Комментарии
Экономика , Александр Купцикевич , Сбербанк России , Центральный банк России , "Российская газета"
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