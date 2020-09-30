Курс доллара: когда ждать нового обвала рубля 

Эксперт FxPro Александр Купцикевич заявил, что на этой неделе курс доллара прощупал свой максимум и с высокой вероятностью больше он расти не будет. Об этом пишет «Российская газета».

Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи 29 сентября курс доллара поднимался до 79,975 рубля впервые с 30 марта. Евро подскочил до 93,32 рубля впервые с 21 января 2016 года.

На рубль негативно влияли новости о росте заболеваемости коронавирусом в мире, обвалившие цены на нефть.

Купцикевич обратил внимание, что позже в ходе торгов американская валюта дешевела до 78,7 рубля, а евро доходил до 92,15 рубля. Эксперт назвал это мимолетным, но позитивным сигналом для нацвалюты.

По словам аналитика, поддержку рублю оказали заявления Центробанка о старте продаж валюты от сделки по Сбербанку . Каждый день ЦБ будет продавать на рынке 2,9 миллиарда рублей — с октября и до конца 2020 года. Купцикевич подчеркнул, что через пару часов после появления этой новости рубль стабилизировался.

На российскую валюту продолжает влияет санкционная угроза и военный конфликт в Нагорном Карабахе. Однако пока это всего лишь риски, подчеркнул Купцикевич.

Также он рассказал, что на рынках других стран настроения умеренно-оптимистичные, это способно вернуть интерес к российской валюте.

По мнению эксперта, на торгах 29 сентября доллар и евро продемонстрировали свои пиковые значения на ближайшие месяцы, выше уже вряд ли будет.