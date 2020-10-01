Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.85
$
77.35
91.20
90.90
Прогноз
05.10 – 12.10
$
77.09
89.88
Индексы и котировки Brent
42.05
–0.59 Золото
1897.64
+0.04 РТС
1155.67
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.10
1.1740
–0.0076
16.09
1.1816
28.09
20.09
06.09

Чижов: «Северный поток 2» будет работать вопреки всем препятствиям 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Чижов: «Северный поток-2» будет достроен
Фото: РИА Новости
Газопровод "Северный поток-2", который периодически сталкивается в ЕС с препятствиями на пути своего создания, будет достроен и начнёт работу, уверен постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Есть попытки привязать строительство этого газопровода к делу Навального. Но при всём желании никакой связи между ними мне, например, найти не удаётся. "Северный поток-2" — это проект, который, как известно, сталкивается с препятствиями. Мы знаем, кто создаёт и создавал эти препятствия, и как они преодолевались. До завершения строительства газопровода осталось совсем чуть-чуть", — сказал он в интервью РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, каковы перспективы "Северного потока-2", Чижов сказал: "Я уверен, что он будет достроен и будет работать".
Видео дня. Москвичи начали тратить накопления из-за падающего рубля
Прайм: последние новости
ЕЦБ ожидает возврата ВВП еврозоны к докризисному уровню в конце 2022 года ЕЦБ ожидает возврата ВВП еврозоны к докризисному уровню в конце 2022 года Италию назвали бомбой замедленного действия в сердце Европы Италию назвали бомбой замедленного действия в сердце Европы Россия и Белоруссия заключили контрактов на $700 миллионов Россия и Белоруссия заключили контрактов на $700 миллионов
Экономика , Компании , Владимир Чижов , ЕС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль растет к доллару и евро
Рубль растет к доллару и евро
Курс доллара: стоит ли ждать доллар по 85
Курс доллара: стоит ли ждать доллар по 85
Рост цен в октябре: названы причины
Рост цен в октябре: названы причины
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Рублю предсказали «боль»
02:03
Рублю предсказали «боль»
Экономика Личный счет
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение