Чижов: «Северный поток-2» будет достроен

"Есть попытки привязать строительство этого газопровода к делу Навального. Но при всём желании никакой связи между ними мне, например, найти не удаётся. "Северный поток-2" — это проект, который, как известно, сталкивается с препятствиями. Мы знаем, кто создаёт и создавал эти препятствия, и как они преодолевались. До завершения строительства газопровода осталось совсем чуть-чуть", — сказал он в интервью РИА Новости.