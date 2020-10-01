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Официальную безработицу в России назвали резко заниженной 

Lenta.ru 36 минут назад
Безработицу в России назвали резко заниженной
Фото: РИА Новости
Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza оценила число пытавшихся найти работу нетрудоустроенных граждан в России во втором квартале текущего года. Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».
Аналитики назвали резко заниженной официальную безработицу, которая на тот момент составляла 4,47 миллиона человек. Согласно их выводам, еще 4,87 миллиона россиян не попадают в статистику.
Из них 2,93 миллиона хотели работать, но не искали работу и не были готовы к ней приступить сразу же, 91 тысяча искала работу, но не готова была работать немедленно, а 1,84 миллиона были готовы работать, но не искали работу. При этом в последней группе существенная доля, 790 тысяч человек, отчаялись трудоустроиться.
Таким образом, общее количество безработных достигало 9,3 миллиона человек или 12,3 процента рабочей силы. В отдельных регионах реальная безработица достигала 40 процентов.
В своей оценке они использовали выборочное обследование Росстата о недоиспользованной рабочей силе. Ведомство отказалось считать указанные категории безработными на основании критериев Международной организации труда.
Дело в том, что безработным считается лишь тот, кто занимался поиском работы последние четыре недели и готов приступить к работе в течение недели. Также не относится к безработным тот, кто подходит под эти требования, но не хочет трудоустраиваться на неподходящую по профессиональному профилю и уровню зарплаты должность.
Лидерами по скрытой безработице стали Северная Осетия (22,1 процента), Дагестан (18,7 процента) и Тыва (17,4 процента). Меньше всего ее в Крыму (0,8 процента), Санкт-Петербурге (1 процент) и Хабаровском крае (1,9 процента).
Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что еще 11 миллионов человек в принципе не хотят работать — кто-то учится, а кто-то занят в домашнем хозяйстве. Таким образом, из 92 миллионов жителей России в активном возрасте от 20 до 65 лет работают, даже с учетом неформального сектора, порядка 70 миллионов.
Ранее стало известно, что одним из способов побороть безработицу в России Минэкономразвития предложило сделать переобучение нетрудоустроенных граждан в бизнесменов. Президент России Владимир Путин в конце сентября оценил ситуацию с безработицей как напряженную, несмотря на беспрецедентные меры поддержки.
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Комментарии
Экономика , Владимир Путин , Елена Трубникова , Росстат , Минэкономразвития , Lenta.ru
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