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Российская нефть Urals в сентябре подешевела в 1,5 раза

Моя Москва.онлайниещё 7
54 минуты назад
В Минфине РФ сообщили, что стоимость российской нефти Urals в сентябре перешла к снижению. Об этом передает РИА Новости.
Российская нефть подешевела в 1,5 раза
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн
Уточняется, что она является основным товаром российского экспорта.
Согласно данным министерства, стоимость нефти упала на 8% к августу и на 33% к сентябрю прошлого года — до 40,91 доллара за баррель.
По оценкам аналитиков, показатель в 1,5 раза ниже, чем в сентябре 2019 года.
Также в Минфине рассказали, что в августе марка Urals стоила в среднем 44,51 доллара за баррель.
При этом средняя цена на нефть Urals в январе—сентябре 2020 года сложилась в размере 40,84 доллара за баррель.
В январе—сентябре 2019 года она составляла 64,15 доллара за баррель.
Экономика,Компании,Рынки,Личный счет,Недвижимость,Минфин,РИА Новости,
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