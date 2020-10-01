Российская нефть подешевела в 1,5 раза

Минфине РФ сообщили, что стоимость российской нефти Urals в сентябре перешла к снижению. Об этом передает РИА Новости.

Уточняется, что она является основным товаром российского экспорта.

Согласно данным министерства, стоимость нефти упала на 8% к августу и на 33% к сентябрю прошлого года — до 40,91 доллара за баррель.

По оценкам аналитиков, показатель в 1,5 раза ниже, чем в сентябре 2019 года.

Также в Минфине рассказали, что в августе марка Urals стоила в среднем 44,51 доллара за баррель.

При этом средняя цена на нефть Urals в январе—сентябре 2020 года сложилась в размере 40,84 доллара за баррель.