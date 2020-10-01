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«Академик Черский» покинул порт Мукран — базу «Северного потока 2» 

Прайм и ещё 3 1 час назад
«Академик Черский» покинул порт Мукран — базу «Северного потока 2»
Фото: Прайм
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Трубоукладчик «Академик Черский» после нескольких месяцев непрерывной стоянки вышел из немецкого порта Мукран — логистической базы «Северного потока 2», где хранятся трубы для строительства газопровода, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
И хотя судно удаляется от порта, точкой прибытия в системе Marine Traffic вновь значится Мукран. По данным системы Myshiptracking, обратное прибытие в порт Мукран запланировано на 8 мая 2021 года.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
При этом возможным вариантом достройки «Северного потока 2» считается использование якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Одним из судов, которые могут завершить строительство газопровода «Северный поток 2», является якорная баржа «Фортуна» компании МРТС. Второй кандидат — трубоукладчик «Академик Черский» с системой динамического позиционирования.
Ранее в четверг Датское энергетическое агентство (DEA) выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток 2» на континентальном шельфе страны. Однако датский участок газопровода пока не достроен.
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Экономика , Компании , ЕС
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