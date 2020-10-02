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Россия увеличила добычу нефти и конденсата в сентябре 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
Россия увеличила добычу нефти
Фото: РИА Новости
Добыча нефти и конденсата в России выросла в сентябре на 0,6% в месячном выражении, до 9,932 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго).
В то же время в годовом выражении показатель сократился на 11,8%.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
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Экономика , Компании , Минэнерго , Bloomberg
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