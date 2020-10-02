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Китай отказался от российской рыбы

Прайм
1 час назад
Власти Китая начали отказываться от российской рыбы, а также вводить ограничения на импорт по причине того, что на упаковках продуктов были обнаружены следы коронавируса.
Китай отказывается от российских продуктов
Фото: ReutersReuters
Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей крупных отраслевых компаний, эта проблема обсуждалась на недавнем совещании в Россельхознадзоре.
Российское ведомство получило несколько уведомлений из Китая о том, что на упаковках продуктов были найдены следы COVID-19 за последнее время.
Поясняется, что первичная проверка — при заходе в порт — коронавирус не выявила. Его нашли специалисты уже на складе.
Тем не менее, Пекин попросил попросил ввести ограничения для поставщиков из России.
По данным издания, ограничения уже введены по отношению к четырем российским поставщикам. Однако названия компаний не уточняются.
Экономика,Россельхознадзор,Ведомости,
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