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В России задумались над «Северным потоком — 3» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 41 минуту назад
В России заговорили о расширении проекта «Северный поток» и строительстве в будущем пятой и шестой ниток для поставок водорода в Европу, сообщил замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.
Белов заявил, что, по его мнению, проект «Северный поток — 2» будет завершен, несмотря на трудности из-за санкций США и ситуации с Алексеем Навальным, передает РИА «Новости».
На фоне перехода Европы к более экологичному топливу, до 2050 года Россия начнет использовать свою газотрубопроводную систему, в том числе трубу через Украину, «Северный поток» и «Северный поток — 2», для поставок в ЕС водорода.

«Я предполагаю, что в будущем вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки, потому что технически это обоснованно и речь идет уже о другом газе», — сказал Белов, добавив, что Европа не сможет самостоятельно обеспечить себя водородом.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока — 2».
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Экономика , Видео , Алексей Навальный , Владислав Белов , Газпром , ЕС , РАН , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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