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Минфин России в октябре продаст валюту на 126,9 миллиарда рублей 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Минфин увеличит объем продажи валюты
Фото: РИА Новости
Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 октября по 6 ноября 2020 года составит 126,9 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 5,8 миллиарда рублей, сообщил Минфин РФ.
В период с 7 сентября по 6 октября объем продажи валюты по бюджетному правилу предполагался на уровне 54 миллиарда рублей, по 2,5 миллиарда рублей в день. Таким образом, продажи валюты должны вырасти почти в 2,5 раза.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2020 года в размере — 76,6 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2020 года составило — 50,3 млрд руб", — говорится в сообщении.

Таким образом, совокупный объем продажи иностранной валюты по бюджетному правилу составит 126,9 миллиарда рублей.

"Операции будут проводиться в период с 7 октября 2020 года по 6 ноября 2020 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте — 5,8 млрд руб", — сообщает министерство.

Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в Банке России для последующего перечисления в ФНБ. В случаях, когда цена нефти оказывается ниже установленного правилом уровня (в 2020 году это 42,4 доллара за баррель), валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета. Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет ЦБ.
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Экономика , Минфин , Центральный банк России
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