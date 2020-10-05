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Лукашенко обсудил с главой таможенного комитета переориентацию белорусских грузов 

ТАСС 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько и обсудил переориентацию грузов из Латвии и Литвы. Об этом в понедельник сообщает БелТА.

"Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть", — цитирует агентство Лукашенко.

Сенько доложил, что за январь — август белорусскую таможенную границу со странами Балтии, Польши и Украины пересекло 71 млн тонн товаров, что на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Он отметил, что с начала 2020 года в бюджет страны поступило 6,1 млрд белорусских рублей ($2,3 млрд США) платежей, контролируемых Государственным таможенным комитетом, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Он также добавил, что таможенные органы Белоруссии с января выявили 210 преступлений, в их числе 79 фактов незаконного перемещения наркотиков через границу. "При этом было изъято 95 кг наркотиков и 19 тыс. таблеток, содержащих наркотические и психотропные вещества. Кроме того, выявлено 73 преступления в экономической сфере", — сообщает БелТА.
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Экономика , Видео , Александр Лукашенко
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