Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько и обсудил переориентацию грузов из Латвии и Литвы. Об этом в понедельник сообщает БелТА.

"Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть", — цитирует агентство Лукашенко.

Сенько доложил, что за январь — август белорусскую таможенную границу со странами Балтии, Польши и Украины пересекло 71 млн тонн товаров, что на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Он отметил, что с начала 2020 года в бюджет страны поступило 6,1 млрд белорусских рублей ($2,3 млрд США) платежей, контролируемых Государственным таможенным комитетом, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Он также добавил, что таможенные органы Белоруссии с января выявили 210 преступлений, в их числе 79 фактов незаконного перемещения наркотиков через границу. "При этом было изъято 95 кг наркотиков и 19 тыс. таблеток, содержащих наркотические и психотропные вещества. Кроме того, выявлено 73 преступления в экономической сфере", — сообщает БелТА.