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Михаил Алексеев назначен заместителем председателя ЦБ России 

RT на русском и ещё 1 3 часа назад
Назначен заместитель председателя ЦБ России
Фото: РИА Новости
Председатель правления банка «Юникредит» Михаил Алексеев с 12 октября начнёт исполнять обязанности заместителя председателя Банка России.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.

«Михаил Алексеев будет курировать департамент наличного денежного обращения, деятельность объединения «Росинкас». Планируется его назначение председателем совета директоров УК ФКБС», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что министр финансов России Антон Силуанов стал новым председателем наблюдательного совета Сбербанка вместо бывшего главы ЦБ Сергея Игнатьева.
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