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Добыча нефти в мире оказалась под угрозой 

Lenta.ru 2 часа назад
Добыча нефти в мире оказалась под угрозой
Фото: ТАСС
Число нефтяных и газовых буровых установок в мире рухнуло до рекордного минимума, что может поставить под угрозу добычу сырья. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Baker Hughes.
В сентябре работало 1019 установок против 1050 в августе. При этом сентябрьский уровень оказался на 1122 меньше показателя за этот же месяц прошлого года. В США и Канаде количество установок в прошлом месяце увеличилось на семь по сравнению с августом (257 и 60 соответственно).
Однако на Ближнем Востоке их число упало на 19, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 31, в Африке — на семь. Baker Hughes публикует данные о буровых установках с 1944 года. Максимальное количество установок в мире работало в 2014 году (3578), а минимальное (1593) — в 2016 году.
Аналитики инвестиционного банка Raymond James предполагают, что к концу нынешнего года в США останется всего 200 буровых установок, это в четыре раза меньше, чем в конце 2019 года. В среднем в 2021 году будут работать 225 установок.
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Экономика , Интерфакс
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