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Названы причины подорожания подсолнечного масла 

Прайм 3 часа назад
Названы причины подорожания подсолнечного масла
Фото: Прайм
Рост цен на подсолнечник в 2020 году связан с высоким экспортным спросом, снижением урожая в крупнейших странах-экспортерах подсолнечного масла, а также с ослаблением рубля, говорится в сообщении Минсельхоза.
Росстат во вторник опубликовал оценку индекса потребительских цен в сентябре 2020 года. По данным статистического ведомства, сахар-песок в России в прошлом месяце подорожал на 7,8% к августу текущего года, подсолнечное масло — на 2,63%. По сравнению с декабрем 2019 года рост цен на эти продукты составил 33,11% и 7,24% соответственно, к сентябрю 2019 года — 12,12% и 6,61% соответственно.
"По данным на 30 сентября, цена на масло подсолнечное и его фракции нерафинированные составила 64,84 рубля за килограмм (с НДС). Рост цен на подсолнечник в текущем году обусловлен высоким экспортным спросом, снижением урожая в крупнейших странах-экспортерах подсолнечного масла (Россия и Украина), а также девальвацией рубля", — сообщает в свою очередь Минсельхоз.

"Стабилизирующий эффект на цены может оказать изменение условий экспорта подсолнечника в текущем сезоне, которое будет способствовать обеспечению внутреннего рынка сырьем. Данный вопрос в настоящий момент прорабатывается Минсельхозом совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти", — добавляет министерство.

По данным Минсельхоза, по состоянию на 5 октября подсолнечник в России обмолочен с площади 4,6 миллиона гектаров (53,8%) к посевной площади, намолочено 7,6 миллиона тонн при урожайности 16,7 центнера с гектара. На 4 октября 2019 года подсолнечник был обмолочен с площади 3,4 миллиона гектаров (40,2% к посевной площади), сбор культуры на тот момент составлял 7,3 миллиона тонн при урожайности 21,3 центнера с гектара.
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Экономика , Росстат , Минсельхоз
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