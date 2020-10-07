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Министерство финансов оценило объем Фонда национального благосостояния 

Прайм и ещё 5 2 часа назад
Минфин оценил объем ФНБ
Фото: РИА Новости
Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за сентябрь вырос в рублях на 476 миллиардов, до 13,733 триллиона рублей, а в долларах сократился на 5,3 миллиарда, до 172,343 миллиарда, говорится в сообщении Минфина России.

"По состоянию на 1 октября 2020 г. объем ФНБ составил 13 733 051,0 млн рублей, или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2020 год", — говорится в сообщении.

Это эквивалентно 172,343 миллиарда долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил эквивалент 9,346 триллиона рублей, или 8,2% прогнозируемого на текущий год объема ВВП, что эквивалентно 117,287 миллиарда долларов.
На 1 сентября объем ФНБ составлял 13,257 триллиона рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на текущий год, а в долларовом эквиваленте — 177,612 миллиарда долларов.
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 52,816 миллиарда долларов; 45,494 миллиарда евро; 8,817 миллиарда фунтов стерлингов и 521,4 миллиона рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 580,2 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.
В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 254,846 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 2,568 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2019 года по 30 сентября 2020 года составила 1,113 миллиарда долларов, что эквивалентно 88,708 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 30 сентября 2020 года составила 2,246 триллиона рублей.
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Экономика , Компании , Газпромбанк , Банк ВТБ , ВЭБ , Сбербанк России , Минфин , Центральный банк России
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