Противники пытаются добить «Северный поток 2» 

Штраф в размере 7,6 миллиарда долларов, который польский антимонопольный регулятор предъявил "Газпрому" , никак не отразится на ходе строительства "Северного потока 2". Его завершение в середине следующего года вполне реально. Более того, "Газпром" ищет возможность заполнить своим газом до 100% мощностей трубы, что на первой взгляд не увязывается с правилами обновленной Газовой директивы ЕС

ЭФФЕКТ ТОКСИЧНОСТИ

Польский антимонопольный регулятор UOKiK обвинил "Газпром" и его пятерых партнеров по "Северному потоку 2" в том, что они не согласовали с властями Польши создание совместного предприятия для реализации проекта. "Газпром" намерен обжаловать это решение в суде.

Однако эта сделка не состоялась, компании вместо того, чтобы купить по 10% акций, выдали "Газпрому" кредиты, которые не запрещены и не требуют согласования. "Таким образом, поляки вряд ли могут рассчитывать на то, что "Газпром" выплатит штраф, прежде всего, потому что он безоснователен. Скорее всего, они хотят создать эффект токсичности для "Северного потока 2", — считает он.

ДОСТРОЯТ БЫСТРО

При этом на достройку газопровода ситуация с выписанным "Газпрому" штрафом никак не повлияет, так как она касается предыдущих решений, полагают эксперты.

С другой стороны, до конца 2020 года ввести газопровод в эксплуатацию тоже не удастся, так как ни один из кораблей до сих пор не вышел на объект и не начал прокладывать газопровод.

"Когда достроят газопровод, в конце следующего года или в середине — сложно сказать, потому что пока с кораблями идет некая игра. До сих пор непонятно, кто будет прокладывать трубы, к тому же все опасаются санкций", — считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Скорее всего, "Газпром" сообщит о возобновлении строительства только тогда, когда судно встанет придет к объекту и начнет работу, потому что если это сделать заранее, то строительству могут помешать, добавляет Юшков.

"Но по все видимости, какие-то процессы уже начались. Я думаю, что достройка проекта возобновится в этом году и он будет запущен в середине 2021 года", — считает он.

ПУТИ ОБХОДА ГАЗОВОЙ ДИРЕКТИВЫ

О том, что строительство завершится довольно скоро, говорит и то, что "Газпром" 6 октября упомянул об изучении альтернативных вариантов адаптации проекта "Северный поток 2" к обновленной Газовой директиве ЕС.

Согласно принятым поправкам в Газовую директиву, оператором "Северного потока 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности трубы нужно зарезервировать под прокачку газа от других поставщиков.

Однако есть вполне соответствующие европейскому законодательству формы функционирования этого проекта, которые позволят "Газпрому" заполнить трубопровод на 100% своим газом, считают эксперты.

Константин Симонов. Во-первых, согласно европейскому законодательству Германия, как страна-член ЕС, на чьей территории газопровод "выныривает из моря", имеет право сделать исключение из основного правила директивы и разрешить "Газпрому" заполняться своим газом больше, чем 50% мощностей, — отмечает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности

На случай, если Евросоюз не даст Германии на этот шаг согласие или, например, канцлер ФРГ Ангела Меркель уйдет с поста в следующем году, у "Газпрома" есть план "Б", добавляет он. Как известно, в третьей газовой директиве говорится не только о том, что "Газпром" гарантированно имеет право на 50% мощностей. Параллельно она также регулирует вопрос бронирования второй половины мощностей.

"Существует процедура, которая позволяет "Газпрому" вторые 50% выставлять на аукцион. И нет запрета на то, что "Газпром" сам же и выкупит эти мощности на своем же аукционе. Это может быть, как сама компания, так и ее покупатели. Важно, что по трубе пойдет именно газпромовский газ", — объясняет Симонов.

Еще один возможный вариант обойти газовую директиву — это выделить последний участок трубы, который начинается в 12 милях от берега Германии в отдельный проект и назначить для него независимого оператора, то есть нужно поменять собственника, заключил Юшков.