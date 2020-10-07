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В Германии заявили о поддержке «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
В Германии заявили о поддержке «Северного потока-2»
Фото: РИА Новости
Правительство Германии по-прежнему поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2», проект будет реализован, сообщил источник в бундестаге.

«Как раз сегодня обсуждали эту тему на заседании комитета (по экономике и энергетике) в немецком бундестаге. И там депутаты, в том числе из правительственных партий, поддержали «Северный поток — 2», — отметил источник РИА «Новости».

По его словам, «таким образом можно понять, что правительство ФРГ все еще поддерживает „Северный поток — 2“ и исходит из того, что проект будет реализован.
Ранее в среду Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) заявил, что оштрафовал Газпром на сумму около 7,6 млрд долларов и обязал их разорвать соглашения о финансировании строительства „Северного потока — 2“. Газпром заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе. Такой же позиции придерживается англо-голландская Shell — один из европейских партнеров Газпрома по строительству газопровода.
Напомним, в июне UOKiK возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о „Северном потоке — 2“. Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. В августе UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по „Северному потоку — 2“.
После этого Газпром подал в польский суд апелляционные жалобы на действия управления защиты конкуренции и потребителей Польши из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по „Северному потоку — 2“.
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Экономика , Газпром , Бундестаг , Shell , РИА Новости
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