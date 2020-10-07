Основной причиной девальвации рубля являются геополитические факторы, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

По мнению Степановой, девальвация продолжается с июня 2020 года.

«Политическая нестабильность и негативный санкционный фон всегда влечет за собой отток капитала из страны, что снижает курс национальной валюты. Не столько валютные спекулянты способствовали ослаблению рубля, сколько геополитические факторы», - сказала доцент агентству Regnum.

По ее словам, сейчас происходит среднесрочная девальвация рубля из-за падения нефтяных цен и угрозы новых международных санкций в отношении России. После стабилизации цен на нефть и геополитической обстановки вокруг РФ национальная валюта вновь укрепится.