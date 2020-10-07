Названа причина «взрыва» бывшего СССР

Кризисы в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Киргизии не случайны. Важным фактором усиления напряженности стала пандемия коронавируса и экономический кризис. Об этом рассказал специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев 6 октября в комментарии Baltnews.

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За недавние два месяца резко обострилась ситуацию на постсоветском пространстве. За это время произошли крупнейшие в истории протесты в Белоруссии, серьезнейшая эскалация конфликта в Нагорном Карабахе и очередное свержение власти в Киргизии.

Эксперт пояснил, что экономика стран постсоветского пространства делится на две части: есть государства, нефтедобывающие и экспортирующие энергоносители, и есть страны, которые выживают за счет поступлений от трудовых мигрантов.

По его словам, экономики всех этих групп стран взаимосвязаны, и пострадали из-за пандемии коронавируса.

«В другой группе, которая занимается экспортом труда, — тоже коронавирус. Соответственно, там произошло снижение возможностей для заработка в странах побогаче. Например, в той же России. И это оказалось трагедией», — отметил Суздальцев.

Политолог считает, что вспыхнувший Нагорно-Карабахский конфликт имеет потенциал к дальнейшему усугублению, поскольку Азербайджан будет стремиться победить.