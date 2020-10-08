Судьбы трубы: что происходит вокруг «Северного потока-2» 

Возможные европейские санкции из-за ситуации с Навальным, скорее всего, не затронут трубопровод, сообщают источники Bloomberg. Но окончание строительства газопровода, возможно, будет зависеть от итогов выборов в США

Европейские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным почти неизбежны, сообщило со ссылкой на источники Bloomberg. При этом агентство пишет, что они будут точечными — запрет на въезд каких-то российских чиновников и заморозка их активов. А, главное, ограничения не затронут «Северный поток — 2». Reuters конкретизировало: Евросоюз включит в черные списки ряд сотрудников ГРУ . И снова ни слова о российском трубопроводе.

Впрочем, в этом особо никто и не сомневался — Германия непосредственно заинтересована в достройке газовой трубы. Но скоро выборы в США. И если к власти придет демократ Джо Байден , то проблемы могут быть куда серьезнее. И появиться они могут очень быстро. Во-первых, в США хорошо отработана процедура санкций за нарушение норм ОЗХО . А во-вторых, Байден может поступить гораздо жестче, чем Дональд Трамп , говорит генеральный директор Российского Совета по международным делам Андрей Кортунов

«Процедура этих санкций в юридическом плане и в бюрократическом гораздо более детально проработана в США, чем в ЕС. Как правило, американскому президенту дается возможность избирать более жесткий или более мягкий вариант. Байден, возможно, изменит позицию Трампа, который обычно избегал слишком жестких опций».

Очередной звонок прозвучал в конце сентября. Международные страховые компании предупредили о рисках санкций при работе с «Северным потоком — 2». Это связано с законопроектом, который летом американские сенаторы внесли в Конгресс. Документ предполагает санкции против тех компаний, которые страхуют суда, работающие на строительстве Nord Stream 2. Законопроект еще не принят. Но иностранные страховщики в прямом смысле слова перестраховались.

Кстати, с этим может быть связано то, что наше судно «Академик Черский», которое должно достраивать трубопровод, на днях покинуло германский порт, прошло мимо Калининграда и ушло в сторону Санкт-Петербурга. Возможно, для того, чтобы подальше от чужих глаз застраховаться. Мнение заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова

«Возможно, это происходит ввиду необходимости провести аудит судна, и застраховать его для начала проведения работ. Собственно, вопрос страховки, как мне представляется, сейчас является наиболее ключевым и важным. Потому что это необходимый элемент для завершающего этапа строительных работ, так как нужно застраховать как риски в отношении самого судна, так и риски, связанные с его работой.

Игорь Юшков: Тем временем польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» больше чем на 7,5 млрд долларов. За то, что наша корпорация взяла у европейских нефтегазовых компаний кредиты на строительство «Северного потока — 2». Разбирательство будет идти еще долго, вероятно, не один год. О целях Варшавы рассуждает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности

«Польский антимонопольный орган пытается создать «Северному потоку — 2» эффект токсичности, чтобы в итоге все европейские партнеры сказали, что тут много проблем с газопроводом, и санкциями угрожают, и антимонопольщики штрафы выписывают: «Дай-ка я добровольно от него откажусь, выйду и вообще приму сторону противников проекта и скажу, что мне он все-таки не нужен». Это основная цель, я думаю, сейчас такая».

Кстати, в 2022 году у «Газпрома» заканчивается контракт с Польшей на поставки газа. Варшава еще в прошлом году заявила, что не будет его продлевать. Но это совсем не значит, что не заключат новый. Можно предположить, что огромный штраф — это просто способ давления на «Газпром», чтобы покупать топливо на выгодных условиях. Особенно с учетом момента: решение пришло как раз когда «Газпром» готовит размещение облигаций примерно на 2 млрд долларов.

И наша корпорация и европейские партнеры, естественно, возмутились польским вердиктом. А вот по поводу непосредственно достройки трубопровода все заинтересованные стороны хранят гробовое молчание. И по поводу судьбы трубы после американских выборов. И по поводу передвижений «Академика Черского», который способен достроить те самые 6%, не хватающих до полного завершения «Северного потока — 2».