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США собираются ввести новые санкции против финансового сектора Ирана 

Прайм и ещё 3 1 час назад
США готовят новые санкции против Ирана
Фото: Reuters
Власти Соединенных Штатов намерены ввести новые санкции против финансового сектора Ирана. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением вопроса.
Как рассказали собеседники издания, это решение администрации президента США Дональда Трампа о новых санкциях против Ирана затронет несколько банков. Ранее эти кредитные организации не подпадали под дополнительные санкции США.
По данным издания, планируется, что о новом плане ограничительных мер могут объявить уже сегодня, 8 октября.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео говорил о планах США ввести санкции против минобороны Ирана. Помимо этого сообщалось, что подписан указ, на основе которого США будут вводить односторонние санкции против Ирана, а также восстановят оружейное эмбарго.
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Экономика , Дональд Трамп , Министерство обороны , Администрация США , Washington Post
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