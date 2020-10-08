Сирия обсуждала с Россией новые кредиты

Сирия обсуждала с Россией вопрос новых кредитов, но пока не готова брать займы без возможности выполнить обязательства, заявил в интервью РИА Новости сирийский президент Башар Асад

"Мы думаем о кредитах, мы обсуждали это с нашими российскими коллегами, но нужно подготовиться к такому шагу, прежде чем говорить об этом серьезно, на практическом уровне", — сообщил Асад.

По его словам, Дамаск считает важным в нынешней экономической ситуации Сирии обращаться за кредитами, но в то же время нельзя идти на подобный шаг, не имея возможности затем выплатить эти кредиты.