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Президент Сирии оценил вероятность новых кредитов у России 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Сирия обсуждала с Россией новые кредиты
Фото: РИА Новости
Сирия обсуждала с Россией вопрос новых кредитов, но пока не готова брать займы без возможности выполнить обязательства, заявил в интервью РИА Новости сирийский президент Башар Асад.

"Мы думаем о кредитах, мы обсуждали это с нашими российскими коллегами, но нужно подготовиться к такому шагу, прежде чем говорить об этом серьезно, на практическом уровне", — сообщил Асад.

По его словам, Дамаск считает важным в нынешней экономической ситуации Сирии обращаться за кредитами, но в то же время нельзя идти на подобный шаг, не имея возможности затем выплатить эти кредиты.

"Иначе это станет тяжелым бременем для экономики, так что нужно учитывать эти аспекты", — добавил сирийский лидер.

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Экономика , Башар Асад , РИА Новости
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