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Белоруссия возобновила поставки дизеля в Россию 

Rambler News Service 36 минут назад
Белоруссия возобновила поставки дизеля в Россию
Фото: ТАСС
Белорусская нефтяная компания (БНК) возобновила с 1 октября 2020 года поставки автомобильного топлива в Россию, сообщил заместитель гендиректора по обеспечению углеводородным сырьем «Белоруснефти», председатель наблюдательного совета БНК Сергей Каморников.
По его словам, с 1 по 5 октября Белоруссия экспортировала в Россию более 25 тыс. тонн дизельного топлива.

«Могу подтвердить, что поставки белорусских нефтепродуктов в РФ возобновлены. Продажи осуществляются БНК с участием дочерней компании в Смоленске. За 1−5 октября мы продали в Россию дизтопливо производства Мозырского НПЗ и "Нафтана" — свыше 25 тыс. тонн», — сказал Каморников, слова которого приводит белорусское издание tut.by.

Он подчеркнул, что при поставках топлива в Россию премия к международным котировкам выше, чем при поставках на украинский рынок.
Каморников добавил, что до конца года БНК видит возможность поставки в Россию ежемесячно около 50 тыс. тонн нефтепродуктов. Небольшой потенциальный объём поставок объясняется тем, что у БНК уже имеются долгосрочные обязательства по поставкам на Украину, в Польшу и в страны Балтии.
Как сообщалось ранее, 25 мая правительство РФ опубликовало постановление, в соответствии с которым был введён запрет на импорт бензина и дизельного топлива в Россию до 1 октября 2020 года. Запрет также распространялся на керосин, авиатопливо, судовое топливо и газойли. При этом ограничения не распространялись на транзитные поставки топлива.
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