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«Газпром» обнаружил новый крупный источник газа 

Прайм 39 минут назад
Россия нашла новый крупный источник газа
Фото: Прайм
"Газпром" открыл новую крупную газовую залежь на Ленинградском месторождении в Карском море, у побережья Ямала, следует из сообщения компании.

"На Ленинградском месторождении в Карском море получен приток дебитом около 600 тысяч кубометров в сутки. Он свидетельствует о значительных объемах газа в залежи", — сообщается в релизе.

"Это уже четвертое за два года крупное открытие компании на приямальском шельфе", — отмечает в связи с этим "Газпром".

Компания проведет подсчет новых запасов Ленинградского месторождения и представит эти данные в ФБУ "Государственная комиссия по запасам" для внесения в государственный баланс, также говорится в сообщении.
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Экономика , Компании , Газпром
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