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Россия и Белоруссия начали переговоры по цене на газ

News.ru
27 минут назад
Российская Федерация и Белоруссия ведут переговоры по цене поставок газа. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Москва и Минск начали новые переговоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Довольно активный диалог идёт в части будущих поставок нефти и газа, индикативных параметров. Находимся тут в диалоге. Индикативный баланс — это объёмы, в тоннах и кубометрах, — цитирует «Интерфакс» главу ведомства.
По его словам, рыночные цены на нефть складываются исходя из действующих цен на рынке и с учётом того, что в белорусскую республику идут поставки без экспортной пошлины.
Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия продвинулись в разрешении вопроса цены на газ для Минска в 2021 году. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко сообщил, что ему с главой «Газпрома» Алексеем Миллером удалось достичь консенсуса по основным положениям. Он добавил, что общий рынок в Союзном государстве можно будет создать уже с 1 января 2022 года, писал NEWS.ru.
Экономика,Владимир Семашко,Александр Новак,Алексей Миллер,Газпром,Интерфакс,
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