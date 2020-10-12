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Судно для подачи труб «Северного потока 2» вышло из Калининграда 

Прайм и ещё 3 1 час назад
Трубоукладчик «Севпотока-2» вышел из Калининграда
Фото: РИА Новости
Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток 2", вышло из порта Светлый под Калининградом, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic, при этом новый пункт назначения там не указывается.
Судно с июля находилось под Калининградом наряду с другим снабженцем — "Остапом Шереметом", который по-прежнему там пришвартован. В начале сентября "Иван Сидоренко" прибыл в Санкт-Петербург, а оттуда направился в немецкий порт Мукран — логистическую базу "Северного потока 2", где хранятся трубы для строительства газопровода. Пробыв в Мукране меньше суток, судно вернулось в российский порт.
"Газпром" сообщал ранее в октябре, что рассматривает доступные альтернативы, которые позволили бы компании завершить проект "Северный поток 2". Компания подчеркивала, что стремится ввести газопровод в эксплуатацию в скорейший разумно возможный срок. Ранее "Газпром" отмечал, что ограничен в публичном раскрытии информации, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.
Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта. При этом возможным вариантом достройки "Северного потока 2" считается использование якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки.
Одно из судов, которые могут завершить строительство газопровода "Северный поток 2", это якорная баржа "Фортуна" компании МРТС. Второй кандидат — трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. Сообщалось также, что в строительстве будут задействованы суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко".
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Комментарии 1
Экономика , Иван Сидоренко , Газпром , ЕС
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