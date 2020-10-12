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Саудовская Аравия начала главную банковскую сделку года 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Саудиты начали главную банковскую сделку года
Фото: Reuters
National Commercial Bank (NCB), крупнейший банк Саудовской Аравии, договорился о слиянии со своим конкурентом Samba Financial Group. Данная сделка станет главной в мире в 2020 году по стоимости активов организаций, сообщает Bloomberg.
NCB заплатит почти 15 миллиардов долларов за пакет акций второго банка в размере 67,4 процента. После слияния капитализация финансовой организации составит 46 миллиардов долларов, совокупный объем активов достигнет 220 миллиардов. Новый банк станет третьим по величине в Персидском заливе.
Слияние является одним из ключевых пунктов программы Vision 2030, представляющей собой план избавления от нефтяной зависимости. Авторы инициативы ожидают, что объединение принесет более 200 миллионов долларов ежегодно.
Перераспределение активов предполагается завершить в первой половине 2021 года. Издание указывает, что год назад NCB решил отказаться от объединения с другим конкурентом — Riyad Bank. Однако экономическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса и резким падением цен на нефть, изменила его отношение к объединению.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия в перспективе намерена довести добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки. После завершения острой стадии кризиса на нефтяном рынке такая стратегия, полагают в Эр-Рияде, позволит потеснить на рынке конкурентов, в том числе Россию.
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Экономика , Bloomberg
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