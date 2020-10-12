С начала года доллар подешевел к евро почти на 10%, к иене — на 3–4% —это очень необычное поведение валютного рынка в условиях острейшего кризиса, пишут «Известия». По мнению экономиста Стивена Роуча, это симптом долгосрочного упадка доллара. Во-первых, этому способствует торговый дефицит США, который сейчас усиливается, что нетипично для кризисных времен, считает Роуч. Второй ключевой фактор — запредельно низкий уровень сбережений в США.

По оценке Роуча, доллар стал чрезвычайно уязвимым к разнообразным шокам. Также колоссальные бюджетные дефициты, неизбежные в ближайшие пару лет, усилят понижающее давление на американскую валюту. В 2020 году федеральный дефицит бюджета оценивается во впечатляющие 16%, а в 2021-м — «всего лишь» в 8,6% без учета очередного раунда фискального стимулирования. Несмотря на падение этого года, реальный эффективный курс доллара все еще находится на 27% выше минимума 2011 года. Это делает американскую валюту самой переоцененной в мире, отметил эксперт. По мнению Роуча, падение доллара к основным валютам может составить к концу следующего года до 35%. Это означает, что евро достигнет (и вероятно перекроет) отметку в 1,5 доллара.

Как считает главный экономист Bank of Singapore Мансур Мохиуддин, заметный рост юаня к доллару в этом году сигнализирует ослабление доллара в будущем. Юань может быть столь же качественным предсказателем будущего доллара. Ульф Линдаль из A.G. Bisset считает, что доллар в следующем году может обвалиться к евро на 36%. Аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют основное направление движения доллара в ближайшее время вниз: к 2023 году за евро будут давать 1,3 доллара.