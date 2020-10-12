Впервые за последние 20 лет в мире вновь растет уровень крайней бедности. Пандемия свела на нет прогресс в борьбе с этой глобальной угрозой. Всемирный банк прогнозирует, что в нищете окажутся до 150 миллионов человек, причем особенно пострадают два региона. Но есть исключения: кое-где кризис помог развитию.

Впервые за последние 20 лет число бедных в мире вновь возрастет. Особенно сильно пострадают два региона. Тем не менее нестандартные действия одной из стран вселяют некоторую надежду.

Кризис, вызванный коронавирусом, поставил многие отрасли и множество людей в Германии в ситуацию, когда само их существование оказалось под угрозой. Но как бы плохо им ни приходилось, голодная смерть никому не грозит. Совершенно иная ситуация — в обширных регионах Азии и Африки. Об этом свидетельствуют только что опубликованные расчеты Всемирного банка.

Согласно им, во всем мире в текущем и наступающем годах до 150 миллионов человек из-за кризиса окажутся в нищете, что поставит их на грань выживания. Это в 150 раз больше, чем число умерших от самой пандемии. Впервые с 1998 года число бедных в мире вновь пойдет вверх, а прогресс, достигнутый за прошлые годы, будет сведен на нет. Поэтому Всемирный банк призывает принять меры для предотвращения катастрофы.

«Человечество заплатит за covid-19 колоссальную цену, — констатирует президент Всемирного банка Дэвид Малпасс (David Malpass). — Пандемия и глобальная рецессия могут привести к тому, что 9,4% населения планеты впадут в абсолютную бедность».

Считается, что она наступает, когда доход человека не превышает 1,9 доллара в день. Эта сумма — минимум, который требуется для выживания.

С начала 1990-х годов число людей, живущих за чертой абсолютной бедности, снизилось с 35 до 8,4%. Это был уникальный успех, обусловленный прежде всего экономическим взлетом Китая, а также прогрессом, которого добились в последние годы другие развивающие страны и государства с переходной экономикой, например, Индия и Индонезия.

Менее 1,9 доллара в день на жизнь

Однако, по прогнозу Всемирного банка, в этом году доля беднейших людей в населении мира увеличится впервые за последние 20 лет. Она вырастет с 8,4 до 9,1%. Об этом говорится в базисном сценарии банка. Эксперты исходят из того, что глобальный ВВП в 2020 году уменьшится на 5%. Но если дела пойдут еще хуже и ВВП упадет на 8%, Всемирный банк предвидит увеличение доли бедных до 9,4%.

Если перевести проценты в абсолютные цифры, то получится, что в конце 2020 года по сравнению с 2019 годом число людей, вынужденных жить на грани дохода в 1,9 доллара в день, увеличится на 60-87 миллионов. По сравнению с прогнозами, сделанными в начале пандемии и предусматривающими дальнейшее уменьшение бедности в этом году, разница составит даже от 88 до 114 миллионов.

В будущем году доля экстремально бедных людей в мире в лучшем случае немного уменьшится, в худшем — останется на прежнем уровне. Но абсолютная цифра все равно вырастет, так как возрастет и мировое население. Однако по сравнению с первоначальными прогнозами этот показатель будет и дальше увеличиваться. Поэтому в конце 2021 года число тех, кто живет в абсолютной бедности, станет на 111-150 миллионов больше, чем ожидалось ранее.

То есть картина, нарисованная Всемирным банком, более мрачная, чем прежние прогнозы. В апреле вашингтонский Международный исследовательский институт продовольственной политики еще говорил о 35-65 миллионах человек, из-за экономического кризиса рискующих скатиться в абсолютную бедность. Сам Всемирный банк в начале июня предсказывал, что этот показатель будет составлять от 70 до 100 миллионов. Теперь же эта цифра однозначно увеличилась.

Из-за этого мир в деле борьбы с бедностью откатится на уровень 2017 года — как минимум два года будут потеряны. Особенно сильно пострадают два региона: Африка южнее Сахары и Южная Азия. Отсюда почти 90% людей, кому грозит опуститься ниже уровня абсолютной бедности.

Всемирный банк считает, что в африканских странах в этом году число экстремально бедных увеличится на 26-40 миллионов человек по сравнению с прогнозами до пандемии. В Южной Азии — преимущественно в Индии и Бангладеш — прирост составит даже от 49 до 57 миллионов.

Самая ужасная катастрофа разразится в Черной Африке. Глобальная нищета и без того концентрируется именно там. В то время как в других регионах мира отмечалось уменьшение числа экстремально бедных людей, в этих государствах оно оставалось на прежнем уровне. Здесь находятся 18 из 20 самых бедных государств мира, 40% населения живут менее чем на 1,9 доллара в день, 70% — менее чем на 3,2 доллара.

Нынешний кризис ударяет больнее всего по тем, кто и без него был беден. Разрыв между бедными и богатыми грозит стать еще больше.

«Есть первые признаки того, что кризис в обширных частях мира приведет к росту неравенства», — говорит руководитель Всемирного банка Малпасс.

Кроме того, есть опасность, что и цели самого Всемирного банка окажутся недостижимыми.

«Последствия кризиса будут ощущаться в большинстве стран даже после 2030 года, — говорится в исследовании Всемирного банка. — В этих условиях достичь цели снизить долю абсолютно бедных людей к 2030 году, которая и до кризиса была под вопросом, станет еще труднее».

Поэтому Малпасс призывает особо пострадавшие страны действовать быстро и последовательно. Они должны разработать долговременные планы развития с целью добиться устойчивого и всеобъемлющего роста, который затронет и беднейшие слои населения. Решающую роль в этом должны сыграть инвестиции в человеческий капитал, прежде всего в образование, а также в улучшение качества общественного управления. В то же время надо следить за тем, чтобы долги этих стран оставались контролируемыми и прозрачными.

Однако есть и некоторые обнадеживающие примеры. Так, Кения переориентировала весь командировочный бюджет правительства и администрации и направила средства на борьбу с пандемией. Одновременно с этим деньги, полученные в результате борьбы с коррупцией, целенаправленно используются для поддержки беднейших слоев населения.

Иногда кризис даже способствует развитию

В Афганистане правительство тоже разработало программу поддержки беднейших слоев населения. Их домохозяйства получают продукты питания и средства гигиены на сумму от 50 до 100 долларов.

В Бангладеш правительство оказывает помощь малым и средним предприятиям, дающим 20% ВВП страны.

Иногда кризис даже способствует развитию экономики. По мнению Всемирного банка, такие страны, как Эквадор, Филиппины и Уганда, воспользовались возможностью и начали важные реформы в области регулирования экономики, а также повысили инвестиции в цифровизацию.

«Страны, которые комплексно реагируют на вызовы, быстро учатся и используют свои достижения и опыт на благо других, вселяют надежду», — говорит шеф Всемирного банка Малпасс.

Но самую большую проблему представляют собой те страны, где правительства подобного не хотят или не в состоянии сделать. Именно в этих странах ситуация осложняется еще и последствиями изменения климата или вооруженных конфликтов.

Их Всемирный банк намерен поддерживать еще больше.

«Мы работаем над множеством насущных проблем, таких как оказание продовольственной помощи, цифровизация, облегчение доступа к средствам диагностики, терапии и профилактики covid-19», — заверяет Малпасс.

Но, по его словам, самым важным и эффективным инструментом уменьшения бедности станет скорейшее окончание глобальной рецессии и рост конъюнктуры. Это пойдет на пользу всем без исключения — и беднейшему населению Африки и Азии, и экономически пострадавшим группам в наших широтах.

Die Welt (Германия)