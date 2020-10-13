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В Минтруде предупредили об отказе от расчета потребительской корзины 

Прайм и ещё 10 1 час назад
Минтруд откажется от расчета потребительской корзины
Фото: РИА Новости
Новая методика определения прожиточного минимума в России, одобренная кабинетом министров, приведет к тому, что с 2021 года Минтруд перестанет рассчитывать стоимость потребительской корзины. Об этом сообщили РБК в министерстве.
Как пояснили в ведомстве, никаких иных целей, кроме установления прожиточного минимума, у расчета стоимости потребительской корзины не было.

"С учетом этого в дальнейшем Минтруд не планирует подсчитывать потребительскую корзину, поскольку методика установления прожиточного минимума изменилась", — отметили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что само понятие потребительской корзины как минимального набора продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг ввели для установления прожиточного минимума, и расчет стоимости корзины не является статистическим наблюдением.
С 1997 года прожиточный минимум на душу населения и прожиточный минимум для всех основных социально-демографических групп — то есть трудоспособное население, пенсионеры и дети — устанавливается ежеквартально на основе потребкорзины. В ее состав входят продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Для трудоспособного населения учитываются также обязательные платежи и сборы.
В Минтруде признавали, что состав продуктов питания в действующей потребительской корзине не соответствует рекомендациям ВОЗ в части нормативов здорового питания и требует существенной ревизии.
В 2020 году состав потребительской корзины в соответствии с требованиями законодательства должен быть пересмотрен. Однако Минтруд предложил перейти на новую методику расчета прожиточного минимума.
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Комментарии
Экономика , Личный счет , Минтруд , ВОЗ
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