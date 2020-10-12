Всемирный банк оценил долг наименее развитых стран 

"Это показывает срочную необходимость того, чтобы кредиторы и заемщики сотрудничали для того, чтобы предотвратить растущий риск кризисов суверенного долга, который спровоцировала пандемия COVID-19", — говорится в релизе Всемирного банка.
"Достижение долгосрочной стабильности долга будет зависеть от крупных изменений в мировом подходе к транспарентности долга и инвестиций", — заявил в этой связи президент Группы Всемирного банка Дэвид Мэлпасс.
"Пришло время намного более всеобъемлющего подхода к борьбе с долговым кризисом, с которым столкнулись люди в беднейших странах, — для такого подхода, который включает прекращение обслуживания долга и широкие усилия по сокращению накопленного долга и более быструю реструктуризацию долга на основе большей транспарентности долга", — добавил Мэлпасс.