Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.01
$
77.35
90.96
91.20
Прогноз
19.10 – 26.10
$
75.80
89.52
Индексы и котировки Brent
41.57
–0.31 Золото
1922.46
–0.11 РТС
1164.34
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.10
1.1814
+0.0150
28.09
1.1664
08.10
30.09
16.09

Всемирный банк оценил долг наименее развитых стран 

Прайм 44 минуты назад
Всемирный банк оценил долг наименее развитых стран
Фото: flickr.com
Долговое бремя наименее развитых стран вырастет до рекордных значений по состоянию на последний доступный период — конец 2019 года, сообщил в докладе в понедельник Всемирный банк.
Так, долг стран, попадающих под инициативу ВБ, МВФ и G20 по приостановке выплат по долгу, вырос в 2019 году на 9,5% до рекордных 744 миллиардов долларов.

"Это показывает срочную необходимость того, чтобы кредиторы и заемщики сотрудничали для того, чтобы предотвратить растущий риск кризисов суверенного долга, который спровоцировала пандемия COVID-19", — говорится в релизе Всемирного банка.

Для беднейших стран темп накопления долга вдвое выше, чем у других стран с низким и средним доходом. Двусторонние долги перед официальными кредиторами этих беднейших стран, в основном перед странами G20, достигли 178 миллиардов долларов.

"Достижение долгосрочной стабильности долга будет зависеть от крупных изменений в мировом подходе к транспарентности долга и инвестиций", — заявил в этой связи президент Группы Всемирного банка Дэвид Мэлпасс.

"Пришло время намного более всеобъемлющего подхода к борьбе с долговым кризисом, с которым столкнулись люди в беднейших странах, — для такого подхода, который включает прекращение обслуживания долга и широкие усилия по сокращению накопленного долга и более быструю реструктуризацию долга на основе большей транспарентности долга", — добавил Мэлпасс.

Всемирный банк намерен выделить до 160 миллиардов долларов на поддержку проектов более чем в 100 странах в течение 15 месяцев.
Видео дня. Как летняя засуха отразится на ценах
Прайм: последние новости
Американцы приготовились наводнить Европу газом Американцы приготовились наводнить Европу газом Макроэкономика: официальные прогнозы не соответствуют реальным опасениям Макроэкономика: официальные прогнозы не соответствуют реальным опасениям Судно для подачи труб "Северного потока 2" вышло из Калининграда Судно для подачи труб "Северного потока 2" вышло из Калининграда
Комментарии
Экономика , Личный счет , Рынки , Международный валютный фонд , Всемирный Банк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индексы Уолл-стрит взлетели после исцеления Трампа
Индексы Уолл-стрит взлетели после исцеления Трампа
Перечислены риски при использовании банковских карт
Перечислены риски при использовании банковских карт
Кремль оценил риски возникновения «ипотечного пузыря»
Кремль оценил риски возникновения «ипотечного пузыря»
Российские семьи получат выплату в 51 тысячу рублей
Российские семьи получат выплату в 51 тысячу рублей
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
02:51
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
Экономика
Россиянам одобрили новые выплаты
00:27
Россиянам одобрили новые выплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение