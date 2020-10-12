Всемирный банк оценил долг наименее развитых стран 

Долговое бремя наименее развитых стран вырастет до рекордных значений по состоянию на последний доступный период — конец 2019 года, сообщил в докладе в понедельник Всемирный банк

Так, долг стран, попадающих под инициативу ВБ, МВФ и G20 по приостановке выплат по долгу, вырос в 2019 году на 9,5% до рекордных 744 миллиардов долларов.

"Это показывает срочную необходимость того, чтобы кредиторы и заемщики сотрудничали для того, чтобы предотвратить растущий риск кризисов суверенного долга, который спровоцировала пандемия COVID-19", — говорится в релизе Всемирного банка.

Для беднейших стран темп накопления долга вдвое выше, чем у других стран с низким и средним доходом. Двусторонние долги перед официальными кредиторами этих беднейших стран, в основном перед странами G20, достигли 178 миллиардов долларов.

"Достижение долгосрочной стабильности долга будет зависеть от крупных изменений в мировом подходе к транспарентности долга и инвестиций", — заявил в этой связи президент Группы Всемирного банка Дэвид Мэлпасс.

"Пришло время намного более всеобъемлющего подхода к борьбе с долговым кризисом, с которым столкнулись люди в беднейших странах, — для такого подхода, который включает прекращение обслуживания долга и широкие усилия по сокращению накопленного долга и более быструю реструктуризацию долга на основе большей транспарентности долга", — добавил Мэлпасс.

Всемирный банк намерен выделить до 160 миллиардов долларов на поддержку проектов более чем в 100 странах в течение 15 месяцев.