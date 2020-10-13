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МВФ улучшил прогноз по снижению ВВП России в 2020 году 

ИА Regnum и ещё 25 2 часа назад
МВФ улучшил прогноз по снижению ВВП России
Фото: РИА Новости
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз по снижению российской экономики в 2020 году, следует из опубликованного 13 октября доклада фонда о перспективах мировой экономики.
Согласно последней оценке МВФ, ВВП России по итогам текущего года сократится на 4,1%. Ранее фонд прогнозировали снижение показателя на уровне 6,6%.
При этом МВФ ухудшил прогноз по темпам восстановления российской экономики в 2021 году — в фонде ожидают, что ВВП страны вырастет на 2,8%, а не на 4,1%, как прогнозировалось ранее.
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Экономика , Международный валютный фонд
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