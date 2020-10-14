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Чубайс призвал вложить деньги российских пенсионеров в стартапы 

News.ru и ещё 3 39 минут назад
Деньгам пенсионеров нашли применение
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что российский рынок высокорискованных активов (венчурный рынок) немыслим без привлечения в него денег из негосударственных фондов (НПФ).
13 октября Чубайс выступил на стратегической сессии Банка России, посвящённой обсуждению консультативного доклада «Развитие альтернативных механизмов инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг». В ходе своей речи глава «Роснано» заявил о необходимости вложения средств НПФ в стартапы с высоким риском, сообщает РИА Новости.
Это все правильно, это все так и есть, и образовывать надо, но только воду пустите, нету воды вообще. Невозможно начать продвигаться, пока этой самой воды нет, — сказал Чубайс, сравнив венчурный рынок с бассейном без воды, если на него не потекут средства пенсионеров.
По словам Чубайса, НПФ — это единственный шанс для России «сдвинуть проблему с мёртвой точки» без революций. По словам Чубайса, ЦБ РФ ранее предлагал НПФ размещать пенсионные средства с условием, что они станут партнёрами по такому товариществу и заключат соответствующие договоры.
Как сообщал NEWS.ru, в марте 2020 года правительство РФ одобрило проект закона, увеличивающего объём венчурных инвестиций в инновационные проекты, особенно на их ранних стадиях.
О привлечении НПФ на венчурный рынок разговоры в России идут уже не первый год. В апреле глава правительства России Михаил Мишустин дал Минфину, Минтруду и Минэкономразвития поручение рассмотреть вопрос об инвестициях средств НПФ в венчурные фонды.
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Экономика , Личный счет , Анатолий Чубайс , Михаил Мишустин , Роснано , Минтруд , Правительство РФ , Минэкономразвития , Минфин , Центральный банк России , РИА Новости
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