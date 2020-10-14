Деньгам пенсионеров нашли применение

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что российский рынок высокорискованных активов (венчурный рынок) немыслим без привлечения в него денег из негосударственных фондов (НПФ).

13 октября Чубайс выступил на стратегической сессии Банка России , посвящённой обсуждению консультативного доклада «Развитие альтернативных механизмов инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг». В ходе своей речи глава «Роснано» заявил о необходимости вложения средств НПФ в стартапы с высоким риском, сообщает РИА Новости.

Это все правильно, это все так и есть, и образовывать надо, но только воду пустите, нету воды вообще. Невозможно начать продвигаться, пока этой самой воды нет, — сказал Чубайс, сравнив венчурный рынок с бассейном без воды, если на него не потекут средства пенсионеров.

По словам Чубайса, НПФ — это единственный шанс для России «сдвинуть проблему с мёртвой точки» без революций. По словам Чубайса, ЦБ РФ ранее предлагал НПФ размещать пенсионные средства с условием, что они станут партнёрами по такому товариществу и заключат соответствующие договоры.

Как сообщал NEWS.ru, в марте 2020 года правительство РФ одобрило проект закона, увеличивающего объём венчурных инвестиций в инновационные проекты, особенно на их ранних стадиях.