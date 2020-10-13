Чубайc покусился на пенсии россиян

Венчурный рынок в России без инвестиций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) сравним с бассейном без воды, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на стратегической сессии Банка России , посвящённой обсуждению консультативного доклада "Развитие альтернативных механизмов инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг".

Во время выступления Чубайс поднял тему необходимости предоставить возможность НПФ участвовать в инвестициях на венчурном рынке, который сравнил с бассейном без воды.

"Хочу присоединиться к образу про бассейн. Да, мы заходим туда и говорим: "Ребят, что-то в этом бассейне как-то с образованием не очень хорошо, хлоркой пахнет, раздевалки какие-то не очень привлекательные, и вообще он 25-метровый, а нам нужно 50 метров". Это все правильно, это все так и есть, и образовывать надо, но только воду пустите, нету воды вообще. Невозможно начать продвигаться, пока этой самой воды нет", — отметил он.

"НПФ в России — это единственный реалистичный способ без каких-то диких революций, без каких-то немысленных обсуждений наконец-то сдвинуть проблему с мертвой точки", — подчеркнул Чубайс.

Глава "Роснано" также отметил, что Банк России предложил дать возможность НПФ размещать средства пенсионных резервов, сформированных с добровольных пенсионных взносов работодателей и работников, в инвестиционные товарищества и быть сторонами договора такого товарищества.

"Это принципиальное изменение позиции ЦБ. До этого было "нет", в течение примерно лет восьми, на сегодняшний день ЦБ сказал "да, но". Это очень важно, это основа", — заключил он.