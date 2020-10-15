Цены на жизненно важные лекарства начнут расти 

Препараты из группы жизненно важных будут расти в цене на величину инфляции, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Данный процесс собирается запустить Федеральная антимонопольная служба . Как отметил заместитель главы ведомства Тимофей Нижегородцев , повышение стоимости коснётся небольшого количества лекарственных препаратов, чьи цены были зарегистрированы в 2010 году и с тех пор ни разу не индексировались.

По словам чиновника, цены на остальные препараты из перечня ЖНВЛП не повысятся. Кроме этого, он также упомянул, что ФАС совместно с Минздравом собирается провести масштабную ревизию цен на ЖНВЛП в том числе и тех, чьё производство по тем или иным причинам пока нерентабельно.

Предполагается, что индексация цен на жизненно важные лекарства, то есть их постоянных рост в зависимости от величины инфляции, обеспечит их доступность для пациентов и не допустит исчезновения дефицитных препаратов с российского рынка.