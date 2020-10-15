Локдауна не будет: что заложено в проекте бюджета

Госдума в четверг 15 октября приступила к обсуждению проекта бюджета на следующую трехлетку (2021-2023 годы). Для начала выслушали профильных чиновников, принимавших участие в подготовке основного финансового документа страны.

Первым выступил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, Россия лучше многих стран переживает пандемию, кризис в экономике не стал системным, а лишь локализовался в сфере малого и среднего бизнеса, не случилось и «глубокого спада в инвестициях».

К тому же растет добыча нефти и восстанавливается добыча газа, стабилизируется оборот розничной торговли. Ожидался спад в строительной отрасли, но благодаря льготной ипотеке его удалось избежать.

Решетников также считает, что весеннее ослабление рубля не трансформировалось в рост цен.

«Рубль сейчас переослаблен, это обусловлено, скорее, психологическими факторами, страхами инвесторов», — пояснил Решетников, давая понять, что нацвалюта может укрепиться.

Резюмируя, министр сказал, что все эти факторы дают возможность предположить, что ВВП в этом году не опустится более чем на 3,9%.

«А уже в следующем прогнозируется рост на 3,3%», — сказал Решетников, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Благодаря росту экономики не будет больших проблем и с безработицей, считает министр. Сейчас на бирже труда зарегистрированы 3,6 млн человек. Количество безработных росло в августе, но в сентябре уже началось сокращение. По итогам года будет 5,2%, а в следующем году безработица (по методологии МОТ — Международной организации труда) сохранится в диапазоне 4,6-4,7%, обнадежил Решетников.

Министр сообщил депутатам, что пока ситуация в экономике развивается так, как и прогнозировало министерство. Ни в базовом, ни в консервативном варианте прогноза «не заложен второй жесткий локдаун, так как это было весной», заверил Решетников. А сам прогноз социально-экономического развития, составленный правительством на три года вперед, он назвал «таким крепким».

Министр финансов Антон Силуанов не менее оптимистично оценил перспективы российской экономики и, соответственно, меры бюджетной политики. Но все-таки пообещал провести в следующем году стимулирующий налоговый маневр.

Cуть маневра — увеличение налогообложения сырьевого сектора с одновременным сокращением налогового бремени на малый и средний бизнес, высокотехнологичные отрасли.

Если этого будут недостаточно, то правительство возьмет средства из Фонда национального благосостояния . ФНБ будут и пополнять, и использовать, а если его наполнение превысит 7% ВВП, то эти «излишки» однозначно будут направляться на инфраструктурные проекты.

Правительство вернулось к идее реализации нескольких мега-проектов, в частности, строительства скоростной автотрассы Москва — Нижний Новгород — Казань.

Силуанов не забыл подчеркнуть, что бюджет-2021 «полностью подчинен» выполнению национальных целей развития, которые поставил президент. Средства на это заложены в проекте бюджета в достаточном количестве.

Полным диссонансом выступлениям чиновников стала оценка будущего бюджета, которую дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он заявил, что последствия пандемии абсолютно не учтены в проекте бюджета, проект нереалистичный.

«Вторая волна пандемии не была заложена в прогноз, и мы ожидаем, что и мировая экономика может немножко притормозить, в связи с этим сокращение ВВП России в текущем году, на наш взгляд, будет больше — от 4,2% до 4,8%», — сообщил Кудрин.

Детальный прогноз по этому поводу глава ведомства пообещал представить позднее.

Что касается следующего года, то Счетная палата не исключает роста ВВП в 3%. Но по новому прогнозу, который сейчас готовится, скорее всего, ВВП увеличится на 2,2%.

«Это достаточно такой консервативный, пессимистический прогноз. И около 2% в последующие годы — в 2022 и 2023 годах», — отметил Кудрин.

Кудрину не понравилось, что в правительственном проекте бюджета предусмотрен рост налогов и сокращение расходов. В том числе на оборону. Повышение налогов можно было бы оправдать пандемией, но стоит ли это делать, когда заранее известно, что тем самым будет подорвано доверие бизнеса к власти, рассуждает он.

«Я скоро превращусь в защитника министерства обороны, но сокращение оборонных расходов с 2,7% до 2,5% ВВП — это достаточно заметное сокращение», — сказал Кудрин.

По его подсчетам, оптимальный для России уровень расходов на оборону — 2,8-2,9% ВВП.

В 2010 году глава Минфина Кудрин жестко поспорил с Дмитрием Медведевым , занимавшим тогда пост президента, из-за несогласия с ростом оборонных расходов. Теперь Кудрин, наоборот, выступил защитником трат на оборону.

На это обратил внимание присутствующих глава думского комитета по налогам Андрей Макаров . «Вы в этом смысле вы сблизились с Глазьевым . Такая с вами трансформация произошла», — намекнул Макаров, имея в виду Сергея Глазьева, бывшего советника президента РФ, известного своей жесткой государственнической позицией.

Кудрин не согласился с Макаровым и продолжил критиковать правительственный документ. Прения по проекту бюджета продолжатся до 26 октября.

Независимо от того, будет ли вторая волна пандемии, уже понятно, что коронакризис пришел надолго, отмечает главный экономист инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов

«Из этого следует, что пандемия и, возможно, частичный локдаун в России и в других странах продолжит давление на спрос и на нефтяные котировки. Доходы снизятся. Поэтому сама по себе российская экономика не восстановится и, скорее всего, потребуются дополнительные стимулирующие меры к тем, что уже прописаны в проекте бюджета», — говорит Суверов.

В итоге дефицит бюджета увеличится, а значит будет необходимость в урезании части госрасходов и в дополнительном повышении налогов, прогнозирует Суверов.

«Все это не будет способствовать экономическому росту, который при самом оптимистическом сценарии составит 1,5-2% в следующем году. Также под вопросом будет рост инвестиций, так как у основных сырьевых компаний сократилась прибыль, а остальные компании, мелкий и средний бизнес страдают от снижения потребительского спроса», — указывает Суверов.

Эксперт считает, что проект трехлетнего бюджета, особенно в части сокращения бюджетного дефицита, выглядит нереалистичным, так как падает собираемость налогов.