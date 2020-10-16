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ЦБ РФ объявил об эксперименте по цифровому рублю для избранных 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Банк России проведёт эксперимент по внедрению цифрового рубля для ограниченного круга лиц. Проектом заинтересовались в ряде банков и других финансовых учреждений, выплаты зарплат в будущем также могут производиться в цифровой валюте.
Как отметили в регуляторе, у цифрового рубля будет ряд преимуществ в сравнении с простой безналичной оплатой. Так, при операциях с цифровым рублём, эмитированным Центробанком, комиссии будут ниже. Для оплаты не будет необходимости подключаться к Интернету, а сама валюта может быть записана на какой-либо носитель или мобильный телефон, пишут «Известия».
Зачем Центробанку нужен цифровой рубль

Граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли, обменивая их за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковских счетах, — сообщил регулятор.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, эксперимент по внедрению цифрового рубля может начаться уже в первом полугодии 2021 года. Заинтересованность в пилотировании проекта уже выразили МКБ, ПСБ, «Зенит», «Дом.РФ» и крымский РНКБ.
Как писал NEWS.ru ранее, ЦБ РФ начал общественное обсуждение возможностей и перспектив выпуска цифрового рубля, предупредив о рисках волатильности на первых этапах запуска валюты. Идею ЦБ уже оценивают как своего рода хитрый план по вытеснению криптовалют с внутреннего рынка.
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Комментарии 22
Экономика , Видео , Российский национальный коммерческий банк , Центральный банк России , газета "Известия"
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