Белоруссия получила первый транш кредита от России 

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Евразийский банк развития перечислил Белоруссии кредит в размере 500 млн долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил банк.

«Евразийский банк развития, являющийся Управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Республике Беларусь финансовый кредит из средств Фонда в объеме 500 млн долларов», — передает РИА «Новости» сообщение банка.

ЕАБР — международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Участниками ЕАБР также стали Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.