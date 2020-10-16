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Белоруссия получила первый транш кредита от России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
Белоруссия получила первый транш кредита от России
Фото: РИА Новости
Евразийский банк развития перечислил Белоруссии кредит в размере 500 млн долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил банк.

«Евразийский банк развития, являющийся Управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Республике Беларусь финансовый кредит из средств Фонда в объеме 500 млн долларов», — передает РИА «Новости» сообщение банка.

ЕАБР — международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Участниками ЕАБР также стали Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что большая часть кредита в 500 млн долларов для Белоруссии от ЕФСР пойдет на погашение долга в 330 млн перед российским Газпромом.
Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в середине сентября. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов. Кремль сообщал, что Россия не ставила Белоруссии дополнительных условий для кредита.
Силуанов рассказал, что Россия в этом году предоставит 1 млрд долларов, из которых 500 млн долларов за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, 500 млн долларов — за счет межгоскредита. В следующем году — 500 млн долларов за счет межгоскредита.
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Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Газпром , Минфин , РИА Новости
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