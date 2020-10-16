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Миру предрекли новый кризис из-за коронавируса 

Lenta.ru 2 часа назад
Миру предрекли новый кризис
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Миру предрекли новый кризис из-за пандемии коронавируса, разразившейся в 2020 году. Инфекция уже спровоцировала глобальную рецессию, а теперь может стать причиной и финансового кризиса, сказала главный экономист Всемирного банкаКармен Рейнхарт (Carmen Reinhart). Об этом пишет Bloomberg.

«Это начиналось не как финансовый кризис, однако переросло в масштабный экономический кризис с серьезными финансовыми последствиями», — сказала она. Заявление Рейнхарт сделала после того, как страны G20 15 октября 2020 года договорились продлить еще на шесть месяцев, до середины 2021 года, мораторий на выплату задолженности беднейшими странами мира из-за коронавируса. Всемирный банк призывал их продлить мораторий на год.

По данным организации, 60 процентов платежей, которые беднейшие страны должны были осуществить в 2020 году, приходятся на Китай. Пекин предоставил развивающимся странам много займов на непрозрачных условиях и под более высокие проценты, чем те могли себе позволить, отметили во Всемирном банке. Рейнхарт добавила, что при этом КНР лишь отчасти участвует в программе облегчения бремени задолженности беднейших государств. Так, к инициативе не присоединился Государственный банк развития Китая и частные кредиторы, и к этому необходимо стремиться, сказала она. Однако 16 октября центральный банк Китая объявил о решении поддержать предложение G20, пишет Reuters.
Ранее сообщалось, что из-за коронавируса Замбия может объявить дефолт. Это произойдет, если инвесторы, которым принадлежат государственные облигации страны на три миллиарда долларов, отклонят просьбу властей о приостановке платежей.
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Комментарии 4
Экономика , Кармен Рейнхарт , Всемирный Банк , Bloomberg , Reuters
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