Миру предрекли новый кризис

«Это начиналось не как финансовый кризис, однако переросло в масштабный экономический кризис с серьезными финансовыми последствиями», — сказала она. Заявление Рейнхарт сделала после того, как страны G20 15 октября 2020 года договорились продлить еще на шесть месяцев, до середины 2021 года, мораторий на выплату задолженности беднейшими странами мира из-за коронавируса. Всемирный банк призывал их продлить мораторий на год.