Все обесценят: Глазьев раскритиковал планы Минфина и ЦБ

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Тем, что деньги россиян фактически просто "сожгут" обесцениванием национальной валюты в следствие полного устранения Центрального банка от своих прямых обязанностей по поддержке положения рубля, регулятор наносит гигантский удар по уровню жизни граждан и одновременно с этим приносит огромные бенефиты спекулянтам.

По словам Глазьева, в планах Минфина и Центробанка продолжение политики открытого доступа финансистов к возможности беспрепятственно зарабатывать на падении курса отечественной денежной единицы при полном отсутствии государственных инвестиций в развитие реального сектора экономики.

Как считает эксперт, все средства, доступные либералам, засевшим в высоких структурах управления Россией, уйдут на закупку долларов, что ещё больше повысит курс американской валюты и ещё сильнее понизит позиции рубля. Этот эффект домино будет работать до тех пор, пока стоимость доллара не превысит уж слишком большого значения.